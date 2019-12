Llega el pago con tarjeta a los autobuses de Madrid

Se acabó el llevar calderilla o el no poder pagar con un billete demasiado grande, a partir del sábado 30 de noviembre ya está disponible el pago con tarjeta en los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Este lunes es el primer día laborable en el que ya está activo este sistema de pago con tarjeta física o virtual, pagando a través del móvil. Al principio se probó en la línea Exprés Aeropuerto y en otras cuatro líneas de la EMT, en la 27, la 70, la M1 y la M2, pero ahora ya se puede usar en todas las líneas y en toda la flota, en los 2.075 autobuses de la Empresa Municipal de Transportes.

En COPE nos hemos acercado hasta las marquesinas de autobuses de la Plaza de Cibeles para ver cómo se han tomado los usuarios esta nueva facilidad de pago. “Me parece bien que haya esa opción, así es para todos, para quien quiera el abono y para quien prefiera la tarjeta”, ha comentado una usuaria. La implantación de este sistema viene a solucionar situaciones como la que ha contado otra señora: “Si llevas más de 5 euros los conductores no te dan vuelta y te puede suponer un problema”. Con el pago con tarjeta bancaria, los usuarios ya no tendrán que preocuparse si no llevan efectivo encima.

Alrededor de 420 millones de viajeros al año se podrán beneficiar del pago con tarjeta en los autobuses de la EMT.