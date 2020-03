La Línea 4 de Metro reabre el tramo entre las estaciones de Argüelles y Avenida de América

Tras dos meses cerrada por obras de remodelación, la línea 4 de Metro ha reabierto hoy. De momento lo ha hecho de manera parcial y solo el tramo entre las estaciones de Argüelles y Avenida de América. Una reapertura que ha alegrado a miles de viajeros que necesitan coger esta línea para moverse, según datos de Metro, hasta 43,3 millones al año. Respiran aliviados sobre todo los usuarios que como Mari Carmen la utilizan a diario para desplazarse hasta su trabajo: “A mi me viene fenomenal porque tengo la oficina cerca y coger el servicio especial me resultaba incómodo. Estoy muy contenta”.

Durante el tiempo que ha permanecido cerrada, más de 400 operarios han trabajado 24 horas los siete días de la semana y se ha contado con un presupuesto de más de 47 millones de euros. Todo para que las mejoras y las remodelaciones estuvieran listas lo antes posible. Aun así, algunos usuarios como José, no han notado aparentemente mucho estas reformas: “Estábamos suspirando porque llegara el momento y abrieran. Yo la he encontrado normal y bien, es el primer viaje que hago y no sé si ha habido alguna mejora, yo la verdad no la he detectado”. Los trabajos de remodelación continuarán entre 3 y 5 meses más pero se harán en horario nocturno.

Aunque se ha empezado a notar el trasiego de usuarios y la vuelta a la normalidad, no será hasta el próximo martes día 10 cuando se abran todas sus estaciones al público.