El legado de Carmena en Madrid: actuaciones de bandas con letras proetarras y soflamas bélicas

El pasado jueves, el diario ABC publicaba que la Junta Municipal del distrito madrileño de Moratalaz, que dirige el edil de Ganemos Pablo Carmona, había contratado para las fiestas de la zona al grupo de "ska-punk" italiano Banda Bassotti, denunciado en 2007 por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) debido a las letras proetarras que, a juicio de esta organización, exhibían en una de sus canciones. La denuncia se produjo por la publicación del tema 'Yup La La', en el que se hace referencia al atentado de ETA que acabó con la vida de Luis Carrero Blanco y en cuyas letras se puede escuchar (en vasco): '¡Te vitoreamos, ETA, tú eres el brazo del pueblo!'.

Pese a todo, Banda Bassotti pudo actuar el sábado por la noche junto a otros artistas en una programación musical impulsada por asociaciones como "Distrito 14", de extrema izquierda. Dicha asociación ha protagonizado en estos últimos meses incidentes por boicotear mesas informativas de Vox. Por ejemplo,

El mismo sábado del concierto de Bassotti y en el que Martínez-Almeida se convertía en alcalde de Madrid, organizadores y artistas invitados vertieron durante el concierto críticas a los partidos de derecha y lanzaron discursos 'guerracivilistas'.

En un vídeo colgado en redes sociales se oye decir a uno de ellos: "Hoy no es un día para placeres, con lo que ha pasado esta mañana en el Ayuntamiento de Madrid. Hemos vuelto al pasado. No solo un pasado de hace cuatro años, con la vuelta del PP. Un partido podrido de corrupción, que se lo ha llevado a manos llenas, que ha arruinado a los barrios obreros y que ha arruinado a las familias trabajadoras. Hemos vuelto más atrás con la entrada de Vox. Y no solo por su puto machismo, por su puto racismo, por su puta homofobia, por su puto clasismo. Hemos vuelto marcha atrás incluso. El día de las elecciones dijeron 'ya hemos pasado' haciendo una mención explícita a la entrada del fascismo en Madrid en 1939. Que significó muerte, exilio, asesinatos. Significó la masacre de nuestra ciudad. Recordar es fácil. Alguien podría recordar Paracuellos, Stalingrado, Berlín... Paso a paso, metro a metro. Ahora nos toca a los barrios. Nos toca a los barrios expulsar a la extrema derecha de las calles. Los hemos visto en Moratalaz, expulsando a Vox de los espacios públicos. Gracias a gente que está haciendo un sacrificio impresionante y dejándose lo mejor de sí misma. Hoy, como ayer y como siempre, Moratalaz unida contra la extremaderecha. ¡No, no pasarán! ¡No, no pasarán!".