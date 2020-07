Las personas con discapacidad dan ejemplo y se ponen la mascarilla

Un vídeo con un mensaje claro: “No hay excusas. Si yo puedo, tú también puedes”. Esta es la campaña que ha lanzado en redes sociales la Federación de Asociaciones para personas con discapacidad. En el vídeo, algunas personas con discapacidades físicas se ponen la mascarilla.

¿El objetivo? Fomentar esta medida de protección. A pesar de que algunos de ellos no tienen la obligación de llevarla o su discapacidad física les lleva a hacer un esfuerzo mayor para ponérsela, son los primeros en dar ejemplo.

Vídeo Elena Pérez

Una de las protagonistas de esta iniciativa es Ana. Tiene 31 años y le falta el brazo izquierdo. Ha contado a COPE, que participar en esta iniciativa ha sido muy enriquecedor: “Hay que concienciar y qué mejor que las personas con discapacidad que tenemos más limitación a la hora de ponerla, sobre todo las personas con discapacidad física y que podamos decir, si yo puedo, tú también. Es un gesto que no te lleva ni 30 segundos. Si podemos evitar que más personas se contagien sería ideal”.

Otro que también aporta su granito de arena a esta causa es Francisco. En su caso, tiene un 77% de movilidad reducida: “Yo voy en silla de ruedas y al tener escoliosis me comprime todo lo que es el aparato respiratorio y el aparato circulatorio. Llevar la mascarilla me afecta bastante porque me ahoga, pero es lo que hay y no por esto vamos a des proteger a los demás”.

Con esta iniciativa FAMMA, pretende dar un toque de atención. Lo explica a COPE, su presidente Javier Font: “Si nosotros podemos, que tenemos serias limitaciones y que tenemos que aguantar igual que todos el calor, todo el mundo puede. Por encima de todo está nuestra salud y queremos dar un toque de atención y hacer un llamamiento a toda la sociedad”.

Como dice el nombre de esta campaña: #LlevarMascarillaSalvaVidas.