Las nuevas vidas de los sesenta niños trasplantados en La Paz

Íñigo solo tiene 8 años pero su corazón es un flamante Ferrari cuando antes era solo un demasiado tranquilo seiscientos. Un trasplante cardiaco ha dado un vuelco a su vida como cuenta a Cope.es este niño de Béjar (Salamanca): “Antes me sentía mal, no podía correr, me cansaba mucho y tenía frío. Sin embargo, ahora corro, ya sé nadar y hago un montón de cosas”.

Sesenta niños han vuelto a vivir gracias a los sesenta trasplantes que recibieron el año pasado en el Hospital La Paz de Madrid, centro de referencia a nivel mundial. Y gracias a esos sesenta donantes vivos o fallecidos. “Sin donantes no hay trasplantes”, dicen los facultativos. La coordinadora médica de trasplantes de La Paz, Belén Estébanez, confiesa a COPE que lo más gratificante es muchas veces lo más duro: “acompañar en el duelo a la familia que pierde a un ser querido y agradecer su generosidad”.

Pacientes, familias y médicos se reencontraban este miércoles, en el Día Nacional del Trasplante, en La Paz, el único hospital de España donde se realizan todo tipo de trasplantes pediátricos. 1.300 llevan ya. Los trasplantes, una moneda de dos caras.