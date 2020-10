Las nuevas restricciones en la hostlería también afectan a los taxistas

Las nuevas restricciones que se han implantado en la Comunidad de Madrid y que han entrado en vigor el pasado sábado a las 22:00 horas, están afectando, aun más si cabe, a sectores como la hostelería y la restauración. Bares y restaurantes están obligados a cerrar a las 23:00 horas debido a las nuevas medidas. Esto no afecta unicamente a la hostelería, sino que implica una cadena. Y otros trabajadores que salen perjudicados de forma indirecta, como consecuencia de las limitaciones a la movilidad, son los taxistas. Desde el inicio de la pandemia, este sector se ha visto absolutamente abandonado por el Ayuntamiento de Madrid que, a día de hoy, no ha ofrecido unas soluciones efectivas que convenzan a los trabajadores.

Desde la implantación de estas nuevas normas, Miguel, no ha notado cambios. Respecto a marzo, la situación continúa siendo igual de preocupante. En las paradas de taxis solo se pueden ver largas colas de coches y se percibe un descontento general entre los trabajadores. “No lo noto especialmente ahora, vengo notando desde el mes de marzo. Nuestro trabajo se ha resentido muchísimo. Son las mismas horas de trabajo, las doce horas que está un taxi pero ahora haces un 50% menos de lo que hacías antes”. Miguel es uno de esos taxistas que sufre la complicada etapa que atraviesa el sector.

“Cada vez está peor la cosa. El Ayuntamiento nos obliga salir todos los días. Estamos pidiendo la regulación para evitar salir la mitad de los taxis. Todas las paradas llenas de taxis. Esto es una crisis. Hay gente ya que lo está pasando muy mal. No sé cómo terminará, pero el futuro está muy mal, muy oscuro.” Jose Antonio se siente abandonado por el Ayuntamiento y no ve con optimismo el futuro. El pasado 14 de septiembre la Federación Profesional del Taxi de Madrid anunció que si se mantenían la “dejadez y el abandono” hacia el sector interpondría demandas contra el Ayuntamiento. Los taxistas han denunciado que el Ayuntamiento no contesta a ninguna de las cartas que se han enviado con propuestas que plantean soluciones a la crisis.