Las líneas aéreas piden más agentes para el control de pasaportes

La llegada del buen tiempo y la proximidad a los meses de verano y que los ciudadanos ingleses ahora con el Brexit, necesitan pasaporte, han empeorado la situación que ya arrastraban desde hace meses. Por eso, Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, ha exigido más agentes de policía ante la avalancha de viajeros. "es necesario reforzar el número de agentes en los aeropuertos turísticos para evitar las indesables colas que todavía se están produciendo, en el caso del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas con la pérdida de conexiones, y en los principales aeropuertos turísticos, con las colas en las salidas y las llegadas y la mala imagen de cara al turismo"

Por eso, también ha pedido que de forma exepcional, los ciudadanos ingleses puedan pasar los controles de pasaporte automáticos destinados a los ciudadanos comunitarios.

Una situación que el Ministerio del Interior ha negado categóricamente. "Reiteramos que no se están produciendo colas o retrasos que vayan más allá de situaciones puntuales generadas por la coincidencia de varios vuelos procedentes desde fuera del espacio Schengen, y no existe constancia de que se hayan producido pérdida de vuelos, mucho menos las cifras de 15.000 que se difundiendo sin demostración alguna, por incidencias en el control de pasaportes. En los últimos meses Policía Nacional no ha registrado ni una sola queja por pérdida de vuelo, lo que contrasta con ciertas afirmaciones."

También la delelada del gobierno en Madrid Mercedes González ha negado que se hayan producido retrasos y ha anunciado que se incorporarán 200 agentes adicionales el 20 de junio, como hacen todos los veranos.



Sin embargo, desde la Comunidad de Madrid alertan de esta situación y muestran preocupación por la mala imagen que está dando Madrid justo cuando está repuntando el turismo. Incluso la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha escrito en su cuenta de Twitter "El casos en Barajas perjudica seriamente al turismo y a los proyectos empresariales en Madrid y en España."

