Las 800 toneladas de pilas enterradas en una dehesa de Valdemorillo (Madrid) son de hace veinte años

Un juzgado de instrucción de San Lorenzo del Escorial está investigando un presunto delito contra el medio ambiente mientras los expertos están analizando muestras de los acuíferos supuestamente afectados en la Dehesa de los Godonales de Valdemorillo, el lugar donde aparecieron enterradas estas pilas en septiembre junto a baterías de móviles y ordenadores. El asunto de las pilas aterrizaba este jueves en el pleno municipal de Valdemorillo, localidad de la sierra oeste madrileña de algo más de doce mil habitantes. La primera teniente de alcalde, Eva Ruiz (Cs), que ha destapado el asunto, exponía la gravedad del asunto:

“Estas pilas han podido contaminar todos los acuíferos de la Dehesa en una zona donde hay ganado, huertas y ríos. Estas pilas provocan cáncer en el ser humano por el mercurio que desprenden porque esas pilas terminan en la comida de todos nosotros”.

El momento más tenso en el pleno municipal se vivía cuando, a cuentas de este problema, se enzarzaban en un áspero rifirrafe Eva Ruiz y la ex alcaldesa de Progresistas de Valdemorillo, Gema González. La primera teniente de alcalde responsabilizaba a la ex regidora de no haber hecho nada con esta casi toneladas de pilas enterradas aunque era “un secreto a voces” en el municipio. Gema González ha afirmado no saber nada del asunto y ha amenazado con contraatacar en los tribunales.

Desde Aerpam (Asociación de recogedores de pilas, acumuladores y móviles) aseguran a COPE que una sola pila alcalina puede contaminar hasta doscientos mil litros de agua. Esta toxicidad podría saltar a nuestros estómagos a través del pescado. Una situación de riesgo para la salud de todos, en especial de niños y mujeres embarazadas.