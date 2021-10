Juan Lobato, en COPE: "Se ha producido una desconexión con la mayoría social, progresista, que hay en Madrid"

A finales de agosto, el protagonista de esta noticia daba un paso al frente para liderar el PSOE madrileño, en plena crisis tras el último batacazo electoral que sufrió Gabilondo. El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea de Madrid y exalcalde de Soto del Real, Juan Lobato, preparaba por estas fechas su candidatura para presentarse a las primarias para secretario general de los socialistas en la Región.

El PSOE-M elegirá al nuevo candidato a secretario general del partido en la Comunidad de Madrid el próximo 23 de octubre a través de un proceso de primarias, según el calendario fijado para el 14º Congreso Regional del PSOE-M. Lobato ha pasado por los micrófonos de COPE para reflexionar sobre la propuesta que quiere lanzar a la militancia. "Es un proyecto de esperanza, futuro y sonrisa. De que este partido levante la cabeza y con orgullo mire al frente. Hemos tenido un resultado muy malo el pasado mes de mayo y queremos abrir una nueva etapa en el partido a través de un proyecto conjunto, participativo, abierto y transparente en el que todo militante y ciudadano pueda implicarse", ha asegurado.









Apuesta por una campaña "desde el respeto y en positivo en la que se generen espacios de debates y conversaciones entre los candidatos tanto en medios de comunicación como en el propio PSOE de Madrid para conectar con los militantes y la ciudadanía madrileña".

Una de las cuestiones que ha analizado, además, ha sido el motivo por el que su partido se ha visto sumido en esa caída drástica en el número de votos, con la consiguiente pérdida de 13 escaños.

"SE HA PRODUCIDO UNA DESCONEXIÓN"

"El problema ha venido por la desconexión que se ha producido entre una mayoría social, progresista que hay en Madrid. De gente que quiere avanzar, mejorar en la vida". Además, Lobato añadía que "esa desconexión hay que afrontarla actualizando nuestra posición política, con nuestros valores de siempre y reformando completamente el partido a una nueva forma de organización en la que consigamos que todo el mundo pueda sentirse implicada".

Por estos y otros muchos motivos, decidió presentarse. "Tomo la decisión tras muchas reuniones en los últimos meses, en la que después de hablar con muchos compañeros y militantes de base.. pues finalmente me animan a dar el paso. Organizamos una serie de equipos de trabajo para la labor de campaña y tomamos la decisión de tomar ese proyecto colectivo", decía a COPE.









Este, ha afirmado, se trata de "un partido federal en el que tenemos la ventaja de que está formado por 17 federaciones y cada uno aportamos nuestras peculiaridades y situación específicas. Cada uno tenemos nuestra posición propia".

Además, tiene buena sintonía con su competidor directo, Javier Ayala. "Hemos hablado durante este verano y las últimas semanas, varias veces que hemos coincido, me he acercado a saludarle".

En un comunicado, Lobato también avanzó que pondrá en marcha reuniones telemáticas bimensuales abiertas a la militancia y la ciudadanía madrileña, se creará la figura de la Secretaría de dinamización para canalizar una participación horizontal y habrá elección por primarias abiertas y transparentes de los candidatos a diputados, con elementos de representación territorial, generacional y sectorial.

Diversas fórmulas con las que volver a ganarse la confianza de un electorado que no acababa por sentirse identificado con las propuestas de un partido que pasó de ganar las elecciones en 2019 a vivir una de sus peores etapas en la Comunidad de Madrid.