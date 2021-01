Isabel, dueña de un local en la Calle Toledo: "Cedo mi comercio para ayudar a los afectados"

La situación en la calle Toledo de Madrid tras la explosión de un edificio era un descontrol. En COPE.es hemos llamado a Isabel, dueña de un pequeño comercio a pocos metros de distancia del edificio en el que ha ocurrido la explosión. La mujer había cerrado su comercio en torno a las 14:20 de la tarde, por lo que en el momento en el que se han producido los hechos ella no se encontraba en el local.

Pocos minutos después de la explosión, la empresa de seguridad se puso en contacto con ella para advertirle "que había saltado la alarma". Isabel ha indicado que, además, que está pensando en abrir la tienda y acudir para ayudar al lugar de los hechos. "Cedo mi comercio para ayudar a los afectados". Asimismo, ha asegurado que tiene un piso en alquiler en la zona que también tiene previsto poner a disposición de los afectados.

Isabel llamó de inmediato a un compañero suyo para que acudiera al local. No obstante, al hablar con él, nos ha asegurado que no ha podido acceder a la vía. "La gente estaba asustada pero la calle ya estaba acordonada cuando he llegado, llena de Policía y bomberos", ha revelado.

Bares de la zona están también dando cobijo a algunos de los mayores de la residencia de La Paloma afectados por la explosión que se ha producido en torno a las 15 horas en la calle Toledo. "Si alguien tiene familiares en el centro de mayores de la calle Toledo y quiere contactar estamos con ellos a resguardo en los bares cercanos", han escrito desde la cuenta del Café Pavón, en el 9 de la calle Embajadores. También se ofrecen a facilitar la comunicación entre las personas mayores y sus familiares.