Isa Serra renuncia a su escaño y no será diputada en la Asamblea de Madrid

La diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid Isa Serra, que está pendiente de que el Tribunal Supremo ratifique o no su condena a un año y siete meses de prisión por participar en los altercados de un desahucio en 2014, ha anunciado este lunes que deja su escaño en el Parlamento madrileño, que se constituirá el martes 8 de junio.



Serra, que ocupó el puesto número 2 de la lista de Unidas Podemos en las elecciones autonómicas del 4 de mayo después de Pablo Iglesias -quien renunció a recoger su escaño tras los resultados de los comicios-, es portavoz nacional del partido.



"He decidido que es el momento de pasar a una nueva etapa, de aportar a la transformación política de nuestro país. No seré más diputada de la Asamblea de Madrid y pasaré a asumir otras responsabilidades en Podemos a nivel estatal, acompañando a Ione Belarra y así llevar mucho más lejos este proyecto político", ha anunciado en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter.

He tomado una decisión que os quiero contar. Podemos pasa a una nueva etapa, y yo también. Asumiré nuevas responsabilidades.



Gracias por cada apoyo. Mi compromiso sigue intacto. ¡Tenemos todo el futuro por delante! pic.twitter.com/SRfYjrbcZX — Isabel Serra (@isaserras) June 7, 2021









En estos momentos, Serra está a la espera de que el Tribunal Supremo ratifique o no la condena a un año y siete meses de prisión por atentado a la autoridad que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por participar en los altercados de un desahucio en 2014, tras la presentación de un recurso de casación.



Serra fue condenada también por el TSJM a 19 meses de inhabilitación para el derecho al sufragio pasivo (ser candidata) y una multa de 2.400 euros que se suman a los 5.250 euros de indemnización a los dos agentes heridos en los altercados.



Sin embargo, en el vídeo asegura que la "persecución judicial" que vive "desde hace tiempo" no es la "razón principal" para tomar la decisión de dejar su escaño.



"Voy a seguir en Podemos, pero independientemente de la respuesta que reciba del Supremo en los próximos días, el daño ya está hecho. Un daño generado a través de la mentira, de las acusaciones falsas, de montajes de poderes que siguen siendo impunes", ha añadido.



En su opinión, es "una estrategia para tratar de amedrentar" a quienes defienden "los derechos humanos como activistas o desde las instituciones" y de "invalidarlos políticamente".



Para Serra, es el momento de que otras personas de Unidas Podemos asuman en la Comunidad de Madrid las responsabilidades que ella ha desempeñado durante este tiempo, en el que ha ejercido como diputada regional y portavoz del grupo parlamentario en la anterior legislatura.



"(A nivel nacional) tenemos que seguir luchando y esforzándonos para que se cumpla el acuerdo de Gobierno (con el PSOE) a pesar de las enormes resistencias que nos encontramos cada día", ha declarado.



Fuentes parlamentarias han aclarado a Efe que Serra todavía no ha registrado la renuncia a su acta de diputada regional.



En las elecciones autonómicas del 4 de mayo Unidas Podemos quedó como quinta fuerza en la Asamblea de Madrid con 10 escaños.



Tras las renuncias de Pablo Iglesias, Isa Serra y el exjemad Julio José Rodríguez a sus escaños, la siguiente en la lista de Unidas Podemos es Paloma García Villa.