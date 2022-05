Ignacio González asegura ser víctima de la "mafia" de los espionajes, "recurrentes" en la política

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (PP) ha acudido este miércoles a la comisión que investiga el presunto intento de espionaje a Isabel Díaz Ayuso para que “realmente investiguen a fondo la mafia de lo que son los espionajes y que se acaben con ellos de una vez”.



La comparecencia de Ignacio González ha sido la que más expectación mediática ha generado hasta la fecha en la comisión creada en el seno del Ayuntamiento de Madrid, ya que los medios le esperaban a las puertas del edificio de grupos en la estrecha acera de la calle Mayor.



Ha sido cuando ha llegado a la puerta del edificio cuando ha dicho brevemente a los periodistas que comparece para que “realmente investiguen a fondo la mafia de lo que son los espionajes y que se acaben con ellos de una vez”.



No sabe si hubo espionaje a Ayuso, ha aclarado. “Yo le puedo hablar de los que yo he sufrido, de este no”, ha terciado González, que ya dentro de la sala ha abundado en lo dicho a los medios, al tiempo que ha apostillado que no acude a la comisión a “hacer especulaciones” ni a “ir contra nadie en concreto”, sino a “contar” lo que sabe de los espionajes que ha sufrido y a aportar los “datos” que ha obtenido sobre ellos.



Lo ha dicho en los tres minutos iniciales que tienen los comparecientes para realizar cualquier consideración, tiempo que ha aprovechado para indicar que comparece como lo ha hecho “siempre” que ha sido citado a una comisión de investigación porque no tiene “nada” que “ocultar”.



“En mi caso no tengo ningún conocimiento del espionaje propiamente dicho al que se refieren salvo lo que conozco por los medios de comunicación. Imagino que mi llamada aquí tendrá que ver, y eso es lo que yo vengo a poder aportar aquí, con mi experiencia negativa con el tema de los espionajes, que desgraciadamente he sufrido a lo largo de estos años”, ha añadido González.



Y ha agregado que “sin duda alguna” los espionajes “constituyen una práctica absolutamente deleznable” que hay que “erradicar radicalmente de la vida política” porque los espionajes “no son aislados, son recurrentes, no cogen solamente a un detective como en el caso que ustedes analizan, sino que hay mucha más gente implicada”.



“Además, están implicados dentro de una parte de las estructuras del Estado, y han venido funcionando así con el consentimiento de buena parte de la Justicia, y la colaboración y la cobertura de algunos medios de comunicación y de algunos periodistas. Esta estructura, y todo este funcionamiento, creo que hacen un daño tremendo a la democracia y al Estado de derecho”, ha apostillado el expresidente madrileño.



Ha censurado también que “no puede ser utilizado, como se ha utilizado en ocasiones, para tratar destruir la reputación personal, política y profesional de muchas personas”.



“Yo no soy el único que las ha sufrido, hay más gente que las ha sufrido. Yo lo que vengo aquí es a explicar que he sido objeto de esos espionajes. He sido objeto de espionaje por parte de este detective (Julio Gutiez) del caso que ustedes analizan, y he sido sufridor de estos espionajes por lo menos hasta en cinco ocasiones que, si ustedes me dejan, se las voy a explicar”, ha continuado González antes de pasar a las preguntas de los grupos municipales.



En mayo de 2017, el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid archivó el caso del presunto espionaje al expresidente madrileño Ignacio González en Colombia en el año 2008 durante un viaje que realizó como presidente del Canal de Isabel II.



Supuestamente, el seguimiento habría corrido a cargo de las agencias de detectives Método 3 y Mira, cuyos responsables, Francisco Marco y Julio Gutiez, fueron acusados de revelación de secretos por la Comunidad de Madrid.



GONZÁLEZ, CUARTO Y ÚLTIMO COMPARECIENTE DE LA JORNADA



Ignacio González es el último compareciente de la octava sesión de la comisión de investigación, que ha arrancado esta mañana con Inmaculada Sanz (delegada de Portavoz, Seguridad y Emergencias), a la que han seguido Andrea Levy (delegada de Cultura, Turismo y Deporte) y Daniel Hidalgo (director general de Comunicación del Ayuntamiento).



La comisión arrancó hace un mes, el 4 de abril, con el objetivo de esclarecer si se contrató en 2021, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) o la Empresa Municipal de Transportes (EMT), a espías para usos partidistas por parte del Partido Popular.