Huelga de limpieza en el Hospital Clínico

El personal de limpieza del Hospital Clínico San Carlos no puede más, está harto y ha comenzado su huelga a las 00.00 horas. Denuncian que faltan trabajadores, que no se están cubriendo ni bajas ni las plazas vacantes por jubilación o fallecimiento. También reclaman el pago de las horas extras y los festivos. Incluso, dicen que los servicios mínimos que les han marcado hoy, superan a la plantilla del día a día. En el convenio vienen acordados 278 trabajadores, actualmente sólo están en plantilla 220. Miguel Ángel Romero, portavoz del comité de huelga dice que la empresa se está llevando un dinero por unos trabajadores que no existen.

Denuncian además, amenazas por parte de la empresa y que, hoy, incluso un compañero ha sufrido un ataque de ansiedad por este motivo. El ambiente está muy tenso. Esperan poder llegar a un acuerdo en los próximos días y prometen seguir su lucha hasta el final. Mañana continuarán con la huelga.