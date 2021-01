Hosteleros madrileños ante las restricciones: “No sabemos cuánto tiempo podremos aguantar”

“Van a ser quince días muy muy duros”. Lo cuenta a COPE David, que ha tenido que hacerse cargo del restaurante familiar, con más de medio siglo de historia, después de la muerte de su padre por coronavirus. Con las restricciones que entran en vigor este lunes, no podrá dar el servicio de cenas “porque abrir por la noche será una pérdida de tiempo, nosotros nos vemos obligados a cerrar a partir de las cinco de la tarde porque de lunes a jueves la gente no sale de casa”. Sólo servirán desayunos y comidas de lunes a viernes y “el viernes y sábado probaremos a ver si funcionan las cenas”, explica. Aunque lamenta que la situación “cada vez va a peor”. Su restaurante abre todos los días “con el personal justo y con pérdidas del 30 por ciento”.

Los hosteleros respiran pesimismo. José Luis trabaja en una cervecería abierta en 1991 con clientela fija entre la que, sobre todo los de más edad “cada vez vienen menos”. En su caso, a partir de las nueve de la noche era cuando comenzaba la vida del negocio “porque cerrábamos a las dos de la mañana, antes del coronavirus”. Ahora ve “muy el futuro muy complicado porque tampoco ayuda el tiempo”. Por eso tienen que reinventarse y buscan alternativas para salir adelante “intentando dar menús a mediodía y cenas a partir de las seis o las siete de la tarde”, aunque reconoce que “es muy difícil” y que afrontan pérdidas de “hasta el 50 por ciento”, cuenta mirando hacia una terraza completamente vacía.

Tampoco lo afrontan mejor las cafeterías como en la que trabaja Manuel, con dieciocho empleados a su cargo. Un negocio con “mucho trabajo” desde 1973 pero que ahora ha perdido la mitad de sus clientes y continúa “aguantando a pesar de que no hay ganancias”, explica. “Sobrevivimos como podemos pero si esto continúa así no sé si vamos a poder aguantar”. Lo positivo, cuenta, es que al dueño “todo esto le pilló económicamente bien y ha mantenido los empleados y está asumiendo las pérdidas” aunque insiste en que “si esto sigue así no sé lo que pasará”.

Desde Hostelería Madrid hablan del 18 por ciento de los locales cerrados en la Comunidad de Madrid y calculan que las nuevas restricciones supondrán pérdidas de 7,2 millones de euros cada día.