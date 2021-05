La historia de Nacho, un madrileño que seguirá el 4-M desde Sudáfrica: "Votar desde aquí es una odisea"

Las elecciones de este próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid están siendo seguidas por multitud de personas en el resto de España, ya que desde que se convocaron se ha señalado que tienen un gran aroma nacional. Por ello, son muchas las personas, fuera de Madrid que están siguiendo el día a día de la crónica política madrileña, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

Son miles los madrileños que por diversos motivos viven fuera de Madrid y que gracias a las nuevas tecnologías están siguiendo con mucha atención toda la información relativa a estos comicios. Es el caso de Nacho, un madrileño que desde hace cinco años reside en Johannesburgo, una de las ciudades más importantes de Sudáfrica. Su trabajo como Director General de una empresa alemana le llevó a esta parte del mundo, desde donde sigue con mucha atención, y desde la distancia, todo lo que está ocurriendo en la ciudad y la región donde creció y también se formó.

En declaraciones a COPE, Nacho nos explica que gracias a las diferentes herramientas digitales sigue con mucha atención e interés toda la actualidad de Madrid, más aún por la cercanía de estos comicios. “Con el acceso que tenemos a información es fácil. Escucho muchos podcasts y cuando estoy en el coche escucho la radio a través del móvil. Estoy muy informado. Al final la información que pierdes es la que compartes con compañeros de trabajo o con amigos en la barra de un bar. Desde fuera, la situación en Madrid se está viviendo con pena, preocupación y también con bastante vergüenza por cómo se está degradando la situación en Madrid”.

En cuanto al seguimiento de la jornada electoral, gracias a que no existe diferencia horaria con nuestro país, nos explica que seguirá con mucha atención todo el frenesí informativo del próximo 4 de mayo: “Seguiré la jornada con la radio, los periódicos y también con alguna televisión por streaming. La verdad que vivimos esa jornada como si estuviéramos en Madrid”.

Nacho se informa de toda la actualidad de España a través de los podcasts de COPE

“Desde fuera se observa un clima de cierta tensión”

Este madrileño nos explica que, a través de las conversaciones que mantiene con amigos y familiares que residen en Madrid, está observando que existe cierto clima de confrontación entre los ciudadanos de una misma ciudad, tónica que se ha hecho notar en diferentes momentos de la campaña y que hace unos años no existía en la ciudadanía madrileña. “La tensión que hay ahora mismo puede afectar a relaciones personales. Las cosas se están enquistando tanto que tienes que ser prudente a la hora de hablar o decir las cosas, así te puedes asegurar de no herir sensibilidades. Estas cosas se quedarán en el olvido, pero yo en mi vida he vivido este tipo de situaciones y todas se han producido a raíz de las elecciones en Madrid. Esta situación me recordaba a la que se vivía en Cataluña, cuando amigos y familiares se dejaban de hablar por el independentismo. En Madrid se está produciendo una tensión artificial que antes no había y eso se está extendiendo entre la gente”

Nacho nos ha contado que tenía interés en votar, pero que el protocolo a seguir para poder votar en estas elecciones ha sido bastante complicado y por ello decidió desistir: “Es complicado votar desde aquí. La embajada que aquí en Sudáfrica es pequeña, los intereses con España son muy limitados y la población española que reside aquí se cuenta por varias decenas. Un mes y medio antes de las elecciones, más o menos, tienes que ir a la embajada para saber si estás en el censo, si no estás deben hacer correcciones y te vuelven a llamar. Después la embajada se pone en contacto contigo para confirmarte que el voto por correo está disponible y a través de un link del Gobierno, que está abierto durante un plazo de días. Si no haces las cosas con suficiente antelación, o no hacer alguno de estos pasos, no puedes votar. Desgraciadamente es lo que me ha pasado a mí: estábamos en el censo, pero me enviaron el e-mail justo el día antes en el que se cerraba el plazo, por lo tanto, nos quedamos sin votar”.

Madrid, centro del debate político a nivel nacional

Desde la distancia y su experiencia como ciudadano madrileño, Nacho explica el motivo por el que, desde el primer momento, Madrid ha estado en el centro del debate político para la izquierda, incluso por delante de Cataluña a pesar de la crisis independentista que se vive en esta región. “Al final de la manera en la que están fagocitando el poder del estado, si lo piensas hay algunas figuras que son disonantes para los planes antidemocráticos de algunos partidos. Por un lado, está la figura de la Monarquía, a la que han atacado siempre que han podido. También el Poder Judicial, con todos debates que hay sobre su función y su labor en la sociedad española. En esta ecuación también podría entrar en Madrid, podemos pensar en otros bastiones, pero no son tan influyentes como esta región para la agenda española. Por tanto, Madrid y su gobierno es una importante oposición para la deriva autoritaria que desde el Gobierno Central se quiere aplicar”.

“Madrid es una región que se ha desarrollado por encima de la media del país en las últimas décadas. No tenía una posición dominante y la ha tenido por encima incluso de Cataluña. En este sentido creo que para la izquierda es difícil argumentar con hechos y con propuestas, por eso optan por caldear la calle, crear un clima de confusión y que la gente vote sin racionalizar su decisión”, nos explica Nacho refiriéndose a las estrategias políticas seguidas por diversos partidos de la izquierda.

Por último, en cuanto a la forma de vida, le preguntamos sobre su comparación entre vivir en Sudáfrica y en Madrid, una ciudad con un estilo de vida muy propio y que ha sido utilizado como baza electoral por la candidatura de Isabel Díaz Ayuso: “Hace cinco años que no vivo en Madrid y por tanto no conozco bien el Madrid Ayuso, pero la experiencia de vivir aquí me ha servido para comparar el estilo de vida y el nivel de vida entre Madrid y Sudáfrica. Por ejemplo, aquí tienes una calidad de vida muy buena, pero en contra está la insistencia total del estado, todo es privado, y hay un nivel de criminalidad de locos, por tanto, esa forma de vida nocturna que hay en Madrid es imposible tenerla aquí”.