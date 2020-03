La historia de Guadalupe, una mujer que se superó a sí misma.

Son muchas las mujeres, que por desgracia tienen que superarse a sí mismas y salir adelante en situaciones muy complicadas. Mujeres que dejan atrás su país, para encontrar una vida mejor, ya que la que dejaban no era nada fácil. Es el caso de Guadalupe, que con tan solo dieciséis años decidió dejar su país de origen, Nicaragua, dejando atrás su familia. Guadalupe tenía claro lo que quería: encontrar un trabajo y una casa. Con miedo, sola y sin ningún tipo de recurso, comenzó a trabajar. En 2018 se enamoró, y se quedó embarazada, de un hombre que no ha querido saber nada de su hijo. Guadalupe nos contaba su historia en COPE en la que nos decía “él no quería que lo tuviese, porque no quería comprometerse con un niño. Yo no podía destrozar la vida de una personita, era matarlo, y me negué completamente”. Sola y sin ningún recurso, así se encontraba Guadalupe. Pero eso sí, no le faltaba, la fuerza, la lucha y las ganas. Guadalupe quería seguir adelante y por eso, acudió a Cáritas a pedir ayuda. Allí la recibieron con los brazos abiertos intentando ayudarla en todo lo posible, a ella y a su bebé. Le brindaron ayuda, no solo económica también psicológica. Guadalupe nos aseguraba en COPE “aunque creas que tú vida es un pozo sin fondo, Cáritas te ayuda a encontrar la solución”. Gracias a Cáritas, la vida de Guadalupe mejoró en todos los sentidos. Como ella hay muchas mujeres a las que Cáritas ayuda día tras día. Su objetivo: evitar desigualdades, acompañar y dar respuesta a las mujeres.