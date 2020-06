Los guías turísticos no esperan viajeros internacionales en Madrid antes de otoño

Julia Molina echa de menos la Plaza de la Villa, uno de esos rincones mágicos de esta mágica ciudad enmarcada por su cielo velazqueño. Julia es una de esas cuatrocientas personas que trabajan como guías turísticos en Madrid. Cuando cayó la bomba atómica del coronavirus se anularon todas las reservas turísticasde primavera y verano; los cuatrocientos guías que hay en Madrid sequedaron sin trabajo, aferrados a las ayudas que han percibido los autónomos por cese de actividad. Ahora, esos guías de Madrid empiezan a planificar cómo serán las primeras visitas guiadas. Serán visitas solidarias para sanitarios y otras personas que han luchado en las trincheras contra el Covid-19 como los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Luego ya vendrán las visitas con turistas españoles de otras comunidades autónomas.

“Iremos todos armados con mascarillas y pantallas; utilizaremos los auriculares para que los turistas puedan oír nuestras explicaciones a través de un micrófono porque se debe mantener la distancia de seguridad de dos metros. Comenzaremos haciendo recorridos a pie por el Madridhistórico y luego se verá si podemos visitar museos con estrictas medidas de seguridad”, explica a COPE Julia Molina, inscrita en la Asociación profesional de guías oficiales de turismo de la Comunidad de Madrid (APIT). Para esta guía turística “laprimavera ya se perdió y el verano prácticamente también estáperdido, pero vamos a ver qué pasa; está todo en el aire. Estamos centrándonos en captar el turismo nacional y para ello se va a promocionar mucho la ciudad de Madrid”.

El turismo español es la tabla de salvación ahora para todos estos guías turísticos madrileños. El turismo extranjero ya es otro cantar más bien de otoño, como apunta Julia: “Hasta que no llegue el otoño no volveremos a tener visitas de turistas internacionales. No hay, por el momento, ninguna petición ni reserva. Lógicamente, las agencias de viajes están en ello pero yo creo que hasta después del verano no empezarán a venir los turistas extranjeros. Ojalá lleguen antes”.

Los guías turísticos de Madrid desean que en otoño rebrote elturismo, tanto nacional como internacional, para poder olvidar pronto esta coronapesadilla.