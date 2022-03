La FP de grado Superior concertada en el aire. Desolación en Escuelas Católicas ante su supresión

A tres semanas para que empiece el periodo de matriculación del próximo curso escolar , que este año va a ir del 21 de Abril al 5 de Mayo, hay 11 colegios madrileños que, a esta hora, no saben si van a poder matricular alumnos de Formación Profesional, Grado Superior, bajo el concierto de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo, ese concierto está en el aire. Son los 11 centros que pelearon contra la Consejería de Educación cuando, allá por 2013, los anuló. Estuvieron así 4 cursos y en 2017, cuando el Tribunal Supremo ratificó la sentencia que consideraba ilegal esa retirada, volvió ese concierto. Los colegios creyeron que para siempre. La Comunidad lo hizo para 4 años. Ahora, ese convenio se acaba y Educación estudia si retirarlo o seguir con él.

Ahora esos colegíos denuncian el cambio de política que de pronto ha decidido la Comunidad de Madrid. La sentencia del Tribunal Supremo avala la permanencia de esos conciertos, pero según la consejería de Educación, esa permanencia es solo para los cuatro años que dura ese convenio. Algo que desde Escuelas Católicas no entienden. José Antonio Poveda su presidente dice que "estamos totalmente desolados, no entendemos como después de haber dicho que apuestan por la concertada, prolongan diez años los conciertos, hacer la ley maestra para proteger estos conciertos, ahora estos conciertos no solo no se prolongan sino que se se suprimen"

La opción de la Comunidad de Madrid es compensar con un cheque. Una ayuda que subvenciona la mitad del coste. Lo que ocurre es que la Formación Profesional puede costar unos 400 o 450 euros y no todas las familias pueden hacer frente a un pago de 250 euros al mes. Por eso, desde Escuelas Católicas insisten en que se perderá esa posibilidad estudio a aquellas familias desfavorecidas que se queden sin plaza en la Escuela pública, que se queden sin plaza en la Escuela Pública.

La enseñanza concertada, añade, es complementaria a la pública y permite la libertad de enseñanza. Si se suprime, solo podrán elegir un centro distinto al público, aquellos que tengan posibilidades económicas.

LA DECISIÓN NO ESTÁ TOMADA

Lo que dice la Comunidad de Madrid es que no hay a esta hora ninguna decisión tomada y eso a pesar de que en una reunión, el pasado viernes con la consejería de Educación, se dio por hecho, según estos colegios, que el concierto terminaba este curso. A esta hora se está analizando jurídicamente el asunto para intentar no contravenir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratificada por el Supremo. Lo que también nos dicen desde fuentes de la Puerta del Sol es que hay voluntad política de solucionar este asunto y que los convenios puedan prorrogarse. La decisión se tomará en los próximos días para llegar a tiempo al plazo de matriculación.