La genial idea de una madrileña que puede revolucionar la compra online de ropa

¿Te imaginas poder probarte la ropa con un avatar 3D que tenga tus mismas medidas para saber si te sienta bien o no? Pues esta estupenda idea está más cerca de ser una realidad gracias al ingenio de una joven madrileña de 24 años llamada Paola García González.

Paola es una apasionada de la moda. Pero, consciente de que hay mucha gente a la que no le gusta ir de compras o que no se atreve a comprarse ropa por Internet, se le ha ocurrido crear una aplicación donde “pones tus medidas en tu avatar y seleccionas las tiendas en las que te gustaría comprar”, tal y como nos ha explicado a Herrera en Cope en Madrid.

Sin embargo, la aplicación no se queda sólo ahí. “Incluso puedes compararla con la ropa que tienes en tu armario, y que tú previamente has metido en la aplicación, para ver si finalmente te va a quedar bien o no”, nos detalla. De hecho, la idea es que esta aplicación no sólo pueda usarse para ventas online. También podría instalarse en los probadores de las tiendas, nos cuenta, “para evitar probarte la ropa allí si no te apetece o no tienes tiempo”.

Y por si todo esto fuera poco, Paola ha incluido también una opción de asesoramiento: “te daremos recomendaciones sobre cómo combinarlo o, según tus medidas, cuál es el tipo de ropa que mejor te queda”, confiesa.

Una idea a la que empezó a dar forma antes de la pandemia pero que ha adquirido una importancia aún mayor para los tiempos que corren, ya que reduce la necesidad de tocar y probarse las prendas y, por tanto, las probabilidades de contagio: “tenía una visión un poco diferente cuando empecé a diseñarla, pero, con la pandemia, vi que era muy necesario poder probarse la ropa antes de comprarla. Y, con el máster en estrategias de marketing para la moda que estoy haciendo en Londres, lo he comprobado aún más. El mundo de la moda está muy centrado en la tecnología y mucho más con el coronavirus. Los cambios se han acelerado muchísimo”.

Ahora se encuentra en búsqueda de financiación y de desarrolladores 3D que lo pongan en marcha. De momento, tiene el respaldo de haber ganado el Premio Emprendedoras Universitarias 2020 que otorga Madrid Emprende.