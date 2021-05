Fuentidueña de Tajo y El Atazar, los únicos municipios en los que ha ganado el PSOE, también pierde votos

Solo en dos de los 179 municipios de la región, en Fuentidueña de Tajo y El Atazar, ha conseguido el PSOE ser la primera fuerza política, aunque en los dos pierde terreno. Al contrario que la tendencia general de la región, en los dos municipios el pasado martes día 4 la participación fue menor que en los anteriores comicios, cuatro puntos menos en el caso de Fuentidueña, con un 74,45 por ciento de participación, y hasta diez puntos menos en El Atazar, donde acudió a votar el 72,73 por ciento de su población.

A 63 kilómetros al sureste de la capital, en Fuentidueña de Tajo, presumen de ser el pueblo más rojo de la región. En esta localidad de 2.136 habitantes, la izquierda ha ganado todas las elecciones de la democracia. Casi siempre el PSOE aunque también durante ocho años gobernó Izquierda Unida. También en esta ocasión el PSOE ha obtenido ventaja, aunque con menos margen. 410 votos de las 1.636 personas censadas fueron para el PSOE. Son 255 menos que en 2019, aunque consigue mantenerse por encima de los 370 que ha conseguido el PP, que ha doblado los resultados de hace dos años, cuando obtuvo 188 votos. Más Madrid, con el 13,12 por ciento de los votos, Vox, con un 9,88 por ciento, y Unidas Podemos, con 9,05 por ciento, les siguen a distancia.

Luismi, vecino de esta localidad cree que “en esta ocasión se ha votado lo menos malo”, que se ha “respaldado la gestión local” del ayuntamiento socialista. Lamenta que el gobierno regional “no tenga demasiado interés” por esta zona y que “las alternativas sean tan flojas” que el voto se decanta hacia lo que “ya se conoce”. Pero no quiere que les pongan etiquetas ni se les califique como “la aldea gala” sino que pide más atención para la zona sureste “porque es la gran abandonada por la administración regional”. Y en estas elecciones “nadie ha hablado de solucionar problemas”, lamenta. “Aquí hay un 12 por ciento de paro, hay más de doscientos desempleados y no he escuchado a nadie hablar de eso”. Por eso insiste, el voto “ha respaldado la gestión local, que está siendo buena”.

En la otra punta del mapa, a 80 kilómetros al norte, una moneda eligió al alcalde socialista de El Atazar en las últimas municipales. En esta localidad, con un centenar de habitantes, la suma de las fuerzas de izquierda y las de derecha fue exactamente igual. Ahora, el empate se ha decantado hacia el PSOE, que es el que actualmente gobierna el Ayuntamiento. Aquí los socialistas obtuvieron en las elecciones del 4 de mayo 22 votos, dos menos que en 2019 y el PP ha subido de 14 a 18 votos. Les siguen Más Madrid, que sube de 3 a 8 votos, Unidas Podemos, que pasa de 4 a 11, y Vox que ha obtenido 6 votos, el mismo resultado que en las pasadas elecciones.

Unos resultados que no entiende Enrique. “No encuentro una explicación para entender en clave de qué se ha votado” porque asegura que “socialistas hay pocos” en la localidad. Apunta hacia la posibilidad de que la gente de más edad o las personas que se empadronaron en el municipio en 2019 “hayan dado la victoria a los socialistas”.

En la sierra norte, Navarredonda y San Mamés salpica también el mapa azul de los resultados electorales, en este caso con el empate a 31 votos entre PP y PSOE.