¿Estás pensando en tener hijos y no sabes qué ayudas puedes solicitar? Este buscador te saca de dudas

Si dentro de poco vas a tener un hijo o conoces a algún familiar que lo va a tener, esto te interesa. Más aún con el lío de ayudas y programas de ayuda a la maternidad y a la conciliación que se han puesto en marcha. Para simplicarlo todo, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un buscador para saber de forma personalizada qué ayudas hay disponibles y cómo pueden solicitarse.

Está pensado para todas esas familias que vayan a tener un hijo, o que se lo estén pensando. El buscador se puede utilizar desde cualquier dispositivo electrónico, como un ordenador, móvil o tableta, a través del enlace https://c.madrid/buscadornatalidad. Hay que introducir varios datos: edad del progenitor, número de hijos, si se está embarazada y el salario bruto anual.

Ello, nos da como resultado un desplegable con las ayudas que se pueden solicitar en cada caso: desde el cheque de 500 euros mensuales a la maternidad para las madres menores de 30 años, a las ayudas al alquiler, a la conciliación, o a las deducciones disponibles en la declaración de la renta, entre otras.

Además, desde la misma página se puede iniciar el trámite de solicitud, con lo cual, se ahorra tiempo y muchos viajes a la sede de la administración de turno.





LA NATALIDAD, UN ASUNTO PREOCUPANTE

La natalidad se ha convertido en uno de los grandes problemas en los últimos años en España. Los nacimientos en 2021 se situaron en mínimos históricos desde que hay registros, y Madrid no es ajena a esta cuestión. El año pasado, nacieron en la comunidad 50.874 niños. Es la cifra más baja en 23 años, en concreto desde 1998.

Hay preocupación, como ha mostrado el consejero de Presidencia, Enrique López, porque las previsiones no son halagüeñas. "Cada día nacen menos niños y las previsiones arrojan una conclusión que parece dramática. En los próximos 15 años, habrá más defunciones que nacimientos y tenemos que revertir esta situación porque estamos ante una crisis de verdad", ha explicado.

El objetivo de este buscador y de las 80 medidas implantadas dentro de la Estrategia de Fomento de la Natalidad, ha asegurado López, es precisamente ese, que traer un niño al mundo no sea una carrera de obstáculos. "Intentar crear una familia no puede ser una carrera de obstáculos. Al revés. Si una mujer decide ser madre, tenemos que apoyarle. También el tipo de familia en el que queremos vivir tiene que ser una opción de libertad y no algo impuesto por razones económicas, por necesidades o por motivos ideológicos".

El de la natalidad es, sin duda, uno de los grandes retos a medio-largo plazo. De ahí, que no se estén escatimando recursos económicos. 4.800 millones de euros se van a invertir en la región durante los próximos 5 años.