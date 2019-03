Errejón suma a su lista una condenada por un fraude mercantil de 944.000 euros

El candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha incluido en su lista para las primarias de Más Madrid a María Pastor Valdés, condenada al pago de casi un millón de euros por ser cómplice de un fraude mercantil. Según publica este martes ABC, la dirigente de Equo colaboró para que Jamadal S. L., la empresa constructora de su padre, Adolfo Pastor Alonso de Prado, traspasara activos de forma fraudulenta y evitara así pagar a sus acreedores. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo dictó sentencia en primera instancia el 12 de marzo de 2010 calificando como culpable de la situación de Jamadal S. L. a su administrador y propietario, Adolfo Pastor, que fallecería dos años después, en marzo de 2012. Según el diario de Vocenteo, la aspirante a diputada autonómica era consejera de esta mercantil desde el 25 de abril de 2004. "La juez la consideró cómplice, por lo que condenó solidariamente a Promociones y Viviendas Cantorano S.L., a ella y al otro consejero, Javier del Río Vizcaíno, al abono de 944.484,91 euros por indemnización de daños y perjuicios causados a la masa activa de la sociedad, señala.

ABC trató de contactar ayer con María Pastor y un responsable de prensa de Equo hizo de interlocutor enviando por escrito la versión de la aludida: "Cuando tenía 18 años, mi padre me pidió ayudacon sus empresas porque estaba en una situación difícil económicamente. Tal y como me pidió, le ayudé haciéndome administradora de esas empresas y desconociendo por completo las consecuencias reales que eso iba a tener para mi vida, tanto personal como profesional. Sin ser mías las decisiones que mi padre tomaba en sus empresas, he asumido las consecuencias y afrontado personal y económicamente las deudas que han llegado".

María Pastor Valdés está empleada actualmente en la Red de Municipios por el Cambio en la Federación de Municipios de Madrid (FEMP).