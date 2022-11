¿Eres comprador ocasional o compulsivo? Te damos las claves para que lo adivines

A pocos días de que empiece oficialmente el Black Friday, seguro que andas ultimando la lista de cosas que quieres comprar. Esa tele que se ha quedado obsoleta... o la lavadora que se te acaba de estropear.

Y cuando la lista empieza a ser un poco más larga de lo habitual, te planteas: ¿esto será normal o seré comprador compulsivo? Porque cuando proliferan las ofertas, muchas veces se nos va la cabeza y compramos por comprar.

Sin embargo, si compras sabiendo lo que tienes en el armario, sales de casa con un presupuesto fijo y vuelves satisfecho con lo que has comprado, no tienes nada de qué preocuparte. El problema es cuando no compras por necesidad sino por impulso.

Como nos ha contado a Cope, Darío Fernández, psicólogo experto en tratamiento de adiciones, “el comprador compulsivo, en realidad, es víctima de una falta de control de los impulsos”. Por eso, “en ese momento siente la necesidad de comprar y compra sin reparar en si lo tiene ya o no lo tiene”, asegura.

También suelen ser personas que regalan muchas más cosas de lo normal. “Mientras que el comprador normal regala sólo en los momentos adecuados, el comprador compulsivo lo que hace es comprar para otros para, en realidad, calmar estados de ánimos disfóricos”, nos explica.

Además, siempre justifican las compras que hacen alegando que eran un chollo que no se podía dejar escapar, aunque el 90% de lo comprado se quede en el cajón muerto de risa.