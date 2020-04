Dos policías salvan la vida a un hombre que se encontraba en parada cardiorespiratoria

Jesús y Cruz son Policías Nacionales, pero también son ángeles de la guarda. Recibieron una llamada de una mujer pidiendo ayuda porque su marido se había desmayado. Jesús y Cruz no se lo pensaron dos veces y acudieron hasta el domicilio. Allí se encontraron al hombre tirado en el suelo de la cocina, amoratado y rígido.

El tiempo era vital para salvarle la vida, así que procedieron a hacerle la maniobra de reanimación. Su mujer aviso a los agentes de que el hombre llevaba varios días con síntomas de coronavirus, pero aún así esto no fue un impedimento para salvarle la vida. En declaraciones a COPE, Jesús ha dicho “ha sido una gran satisfacción salvarle la vida, es lo mejor que puedes hacer dentro de tu carrera profesional, la experiencia más bonita es llegar a esto, salvar una vida. En ese momento sale solo, ves un cuerpo en el suelo y automáticamente sale solo el intentar ayudarle”.

Además, Cruz es una aspirante a formación de policía y en sus prácticas le ha tocado vivir la situación del coronavirus pero también salvar una vida. Para ella, esto ha sido lo mejor. “Saber que, gracias a nosotros, el hombre ha sobrevivido, es la mejor noticia que te pueden dar”.

Somos muchos los que tenemos miedo a contagiarnos por coronavirus, pero Cruz no se lo pensó “Ni me lo pensé, no pensé en coronavirus ni en nada. Pensé en que estaba esa persona en el suelo y que esa persona tenía que seguir para adelante. Estaba arriesgando mi vida, pero pienso que la policía tenemos algo dentro, la vocación. Por eso actuamos de esta manera y gracias a Dios salió todo bien”.

Por suerte el hombre ha dado negativo, lo que ha provocado cierta paz en Cruz y Jesús. Ahora, a los dos, les gustaría poder llamar al timbre de su casa para preguntar personalmente cómo se encuentra.