El 'discurso feminista' de Díaz Ayuso: "Las mujeres de Unidas Podemos son las más machistas"

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado este miércoles a la izquierda, que está "resentida y dolida" por haber "rozado" el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de haber hecho contra ella una campaña "machista y repugnante" y metiendo "por medio" a su familia. Así lo ha expresado Ayuso en el hemiciclo de la Asamblea de Madrid, que acoge este miércoles la segunda jornada del debate de investidura. Ayuso ha elegido responder individualmente a las intervenciones de los grupos parlamentarios, que ha iniciado Unidas Podemos-Izquierda Unida Madrid en Pie con sus portavoces Isa Serra y Sol Sánchez.

"La izquierda siempre viene con los mismos mantras, resentida y dolida porque de nuevo no va a gobernar la Comunidad de Madrid", ha criticado Ayuso como respuesta a Serra y Sánchez, y ante los aplausos de su bancada en un hemiciclo semivacío a ratos. Ha reconocido que sus antagonistas ideológicos han "rozado por los pelos la remota posibilidad" de llegar a la Presidencia de la Comunidad de Madrid (PSOE, Más Madrid y Podemos suman 64 diputados, frente a los 68 de PP, Ciudadanos y Vox), por lo que, a su juicio, han tenido que hacer la campaña "más machista, repugnante y deleznable que se ha hecho a un candidato". "Para ustedes hay dos tipos de mujeres: las buenas y las malas, las que son de la izquierda y las que se permiten no serlo", ha afeado de las diputadas de Unidas Podemos-Izquierda Unida Madrid en Pie.

Ayuso las ha acusado de "hablar de su feminismo" y de "habertenido el cuajo" de llevar al Parlamento regional a representantes de Infancia Libre "para decirnos a las demás cómo se tiene que llevar o no la maternidad". Ayuso ha acusado a la izquierda de "arrogarse" la causa feminista para "victimizar" a las mujeres y "dividir" a la sociedad. "Pero qué pasa, ¿qué los hombres no sufren?", ha agregado Ayuso, que ha defendido que "una sociedad que aspira a caminar unida tiene que derribar dificultades que tenemos los dos sexos". "Los hombres también tienen problemas" ha defendido. Ayuso -"los hombres afectados por Infancia Libre digo yo que tienen algún problema de familia", ha espetado-, aunque la candidata ha añadido que existe un problema de violencia contra las mujeres.

También ha acusado a la izquierda de tomar por "idiotas" a los votantes y de una "superioridad moral": "La izquierda madrileña demuestra su poco talento democrático y desde luego su poca cintura a la hora de aceptar los resultados electorales y esto es así", ha zanjado. Sobre las informaciones que ponen en cuestión el préstamo de 400.000 euros de Avalmadrid a una sociedad de su padre, o que le acusan de no haber pagado el IBI de un inmueble durante cinco años, Ayuso ha asegurado que es una estrategia "Mi parte familiar es un mundo aparte", ha respondido Ayuso, al tiempo que ha acusado a la izquierda de "desacreditar" a los partidos que van a posibilitar la investidura y de "arrinconar" a Vox. También ha criticado a algunos medios por hacer un "acoso mediático" a las tres formaciones de derechas y ha asegurado que "páginas de internet y de otros libelos" se organizan "de manera programada contra políticos que no son de su cuerda para intentar señalarlos". "¿Pretenden que entre a valorar mezquindades, mentiras que han lanzado en estos días? Y esa suerte de interrogatorio, ¿pretenden que me afecte lo más mínimo?", ha agregado.