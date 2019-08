Un diputado del PP no podrá votar telemáticamente como Tania Sánchez en el investidura de Ayuso

En una reunión celebrada este martes, la Mesa de la Asamblea de Madrid ha denegado el voto telemático al diputado del PP Diego Sanjuanbenito, que lo había solicitado de forma preventiva para el pleno de investidura por estar de luna de miel.

Su voto no es determinante para investir a Ayuso, ya que el PP (30), Ciudadanos (26) y Vox (12) suman 68 diputados -67 sin San Juan Benito- y tienen mayoría absoluta, con cuatro escaños de diferencia respecto al bloque formado por PSOE-M, Más Madrid y Podemos.

El nuevo Reglamento de la Asamblea establece que la Mesa, "atendidas las especiales circunstancias concurrentes", puede autorizar el ejercicio del voto telemático "en los casos de embarazo, maternidad, paternidad o enfermedad grave, debidamente acreditada. Por ello, la Mesa sí ha concedido el voto telemático a la diputada de Más Madrid Tania Sánchez, quien había pedido esta prerrogativa al encontrarse en las últimas semanas del embarazo de su primer hijo.

La Asamblea de Madrid celebrará los días 13 y 14 de agosto el pleno para investir como presidenta de la Comunidad de Madrid a la popular Isabel Díaz Ayuso, que se ha desmarcado de sus antecesoras Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre tras la petición de imputación de la Fiscalía Anticorrupción.

La ronda de consultas entre el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, y los grupos parlamentarios ha finalizado este martes con la constatación de que la candidata del PP ha reunido los apoyos suficientes para ser investida presidenta, gracias a su acuerdo con Ciudadanos, que formará parte del gobierno, y al "sí" de Vox, que permanecerá en la oposición. Por su parte, los portavoces de PSOE-M (Ángel Gabilondo), Más Madrid (Íñigo Errejón) y Unidas Podemos (Isa Serra) han expresado su rechazo a esta candidatura.

El pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción pidió que el juez del caso Púnica imputase a las expresidentas madrileñas del PP Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre por delitos de corrupción en la pieza separada que investiga una supuesta financiación irregular en el PP de Madrid. Ayuso se ha desmarcado este martes de sus antecesoras en rueda de prensa tras reunirse con Trinidad: "Soy otra persona, tengo otro perfil, otra etapa, otros proyectos", ha dicho la candidata. La previsiblemente futura presidenta de la Comunidad de Madrid ha comentado que ahora tiene "la obligación y el deber de mirar para delante para renovar este proyecto (del PP) y encauzar una nueva etapa".

Su socio de Gobierno, Ignacio Aguado, ha avisado a la candidata y al PP de que pueden ser "leales" al Gobierno de coalición, pero no serán "cómplices" si hay corrupción. "Con los casos de corrupción o posible corrupción del PP, honestamente, no creo que haya mejor garantía de que la corrupción no se produzca en la Comunidad de Madrid que entre Ciudadanos a cogobernarla", ha sostenido.

Aguado ha afirmado que es "consecuente" y que no se arrepiente de haber apoyado la pasada legislatura a Cifuentes, ni de haber pedido su dimisión cuando saltó el escándalo del supuesto máster fraudulento de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha acusado a Ciudadanos de haber "bloqueado" un Gobierno alternativo al modelo del PP en la Comunidad de Madrid, como habían ofrecido tanto los socialistas como Más Madrid y Unidas Podemos. "Nuestra oposición para no apoyar a la señora Isabel Díaz Ayuso (PP) no es mero partidismo, sino porque honestamente creemos que Madrid necesita una alternativa a ese modelo", ha apostillado.

El miércoles, a las 10:00 horas, se reanudará el pleno y podrá intervenir un representante de cada grupo parlamentario en orden de menor a mayor representación durante un máximo de 30 minutos. Ayuso podrá contestarles individualmente o de forma conjunta y sin limitación de tiempo, mientras que los representantes de los grupos parlamentarios tendrán derecho a una réplica de quince minutos cada uno. A continuación, la intervención de la candidata, nuevamente sin límite de tiempo, cerrará el debate, con lo que presidente de la Asamblea suspenderá la sesión y anunciará la hora de la votación de investidura.