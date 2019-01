¿Cuánto ganan los taxistas de Madrid?

Los taxistas de Madrid suman ya más de una semana en huelga pidiendo que se cumpla la ley con respecto a las VTC; esto es, que haya uno por cada treinta taxis. Además, piden que no puedan prestar servicio si no hay una precontratación de 15 minutos o que no puedan coger clientes que estén cerca. Los taxistas aseguran que el VTC les come clientes y pueden acabar con el sector. Pero, ¿cuánto cobra un taxista madrileño?

Según el informe técnico "Estudio del servicio del taxi", realizado por el Ayuntamiento de Madrid en abril de 2017, una vez descontados gastos e impuestos, y tomando como referencia 11 horas de media diarias de trabajo y cinco días a la semana, un taxista que haga un solo turno y cotice en el Régimen General, cobraría 2.558,19 euros netos al mes. Si ese taxista cotiza por módulos, cobraría 2.419,71 y si son dos profesionales, en dos turnos, los que trabajan el taxi, cada uno, cobraría 3.021,60 euros mensuales.



En ese informe se recogen también datos del "Estudio de análisis y diagnóstico del sector del taxi desde 2007", elaborado por Consultrans SA. Según el estudio, en 2017 había 15.723 licencias de taxi en Madrid, solamente 218 más de las 15.505 que había en 1996. Eso quiere decir que, a día de hoy, en Madrid hay únicamente 723 licencias más de las 15.000 que ya había en 1974, cuando con el apoyo de Arias Navarro se ampliaron en varios miles y se liberalizó su venta. Ese mismo estudio asegura que el 83,86 por ciento de los taxistas tienen una sola licencia, mientras que hay 1.514 taxistas - un 9,63 por ciento - que están en posesión de dos licencias y 1.023 - un 6,51 por ciento - que tienen tres o más licencias, por lo que contratan a asalariados que las trabajen.



Atendiendo a los datos del estudio realizado por el Ayuntamiento de Madrid, el 68 por ciento de los taxistas están de acuerdo con sus horas de trabajo - una media de 11 diarias en las que realizan entre 15 y 18 -. Los viernes es el día que más recaudan: 198,68 euros en un solo turno o 320,45 por turno cuando hacen dos.