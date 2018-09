Cuando Carmena dijo que sólo sería alcaldesa cuatro años

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmen, va a presentarse a la reelección en los comicios municipales que se celebrarán a finales de mayo. La dirigente de Ahora Madrid planea presentarse mediante una agrupación de electores, una fórmula con la que quiere tener el control sobre su lista y evitar las primarias.

La posible reelección de Carmena ha sido un interrogante prácticamente desde que llegó a la alcaldía. La dirigente asumió sus funciones reconociendo que dijo 'sí' a encabezar la lista de Ahora Madrid pensando que no iba a ganar. En su círculo más íntimo ya dejó caer que su cuota de poder no superaría los cuatro años. También lo dijo públicamente en los medios. Fue, por ejemplo, en enero de 2017 en una entrevista en la Cadena SER.

Cuando Manuela Carmena no iba a repetir como alcaldesa.



"Yo dije que estaría 4 años de alcaldesa, el periodo que me he presentado, y así será"



