El Cristo Crucificado de Tiziano se podrá reparar

Entre los años 1300-1600, en el periodo del Renacimiento, el rey Felipe II encargó un cuadro al pintor italiano Tiziano Vecellio. El pintor, confeccionó la obra del Cristo Crucificado el cual hasta hoy, descansaba entre los pasillos de la sacristía del Monasterio del Escorial.

El cuadro en cuestión, se cayó de la pared a la que estaba sujeto siendo encontrado a las 10 de la mañana del pasado miércoles en el suelo de la sacristía. El yeso y los anclajes que lo aguantaban, se desgastaron con el paso del tiempo sin que los servicios de mantenimiento se percataran antes de producirse esta caída.

La obra chocó contra unos muebles del s.XVI provocando que esta rebotara y cayera contra el suelo de mármol. El resultado, ha sido una rotura de 90cm en forma de siete en el lienzo de la pintura. La pintura o la figura del Cristo no han sufrido en si desperfectos, no así la base del cuadro, según la versión de Patrimonio Nacional, que no ha proporcionado ninguna imagen del estado en que ha quedado la obra que ahora mismo se encuentra en los Talleres de la institución para su restauración.

“Alomejor con una luz rasante, si podrá intuirse donde ha estado el rasguño después de su restauración, pero la superficie pictórica se verá de forma normal, integra y completa” José Luis Díaz, Director de Colecciones Reales del Patrimonio Nacional.

El Cristo Crucificado del pintor italiano, podrá ser restaurado aun que se desconoce el tiempo que estará en la sombra ya que como admiten desde el patrimonio nacional, los plazos de tiempo los va marcando el propio cuadro y su evolución aun que si que han admitido, que copan toda seguridad podrá ser restaurado y expuesto de nuevo en la sala de culto del Monasterio del Escorial, la sacristía.

Se trata de una obra de referencia para los historiadores del arte por captar la soledad y la vejez. Su autor, uno de los máximos exponentes de la escuela veneciana y del renacimiento italiano, hizo este cuadro encargado por Felipe II convirtiéndose en la obra más importante del pintor dentro del monasterio.

Desde el Patrimonio Nacional admiten que ha sido un accidente y que estas cosas se pueden producir y aseguran que el lugar donde se encuentran las obras, está perfectamente acondicionado y con vigilancia.