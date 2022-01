Un concejal de Zaragoza en Común insulta gravemente a Almeida y este le responde: "Que tenga valentía"

El concejal del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Alberto Cubero, ha llamado "cara polla" al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y seguidamente ha pedido perdón porque "se le ha escapado".

Cubero ha utilizado este apelativo cuando se ha referido al asunto del tenista serbio Novak Djokovic, que ha sido expulsado de Australia por no estar vacunado, y el alcalde madrileño ha dicho que "no hay que ignorar que --Djokovic-- sigue siendo el número uno del mundo y junto al resto de grandes figuras que vienen al Mutua Madrid Open es un gran reclamo para garantizar que el torneo tenga el éxito de público que habitualmente tiene".

En su intervención durante la comisión plenaria de Hacienda y Economía del Ayuntamiento zaragozano, Cubero ha ironizado al señalar que el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, igual proponía Hijo Predilecto de Zaragoza a Djokovic. "Yo creo que lo va a proponer Hijo Predilecto, seguro, en las próximas Fiestas del Pilar. Con las ocurrencias que copia del, iba a decir, perdón, cara polla del señor Almeida".

Cubero ha seguido su intervención hasta que la presidenta de la comisión plenaria de Hacienda, la consejera municipal del área, Maria Navarro, le ha interrumpido para que aclarara la expresión que acabada de pronunciar. El concejal de ZeC, ha repetido: "Iba a decir el cara polla, perdón, el señor Almeida". A colación ha reconocido: "No era correcto decirlo se me ha escapado y ya está" y se ha vuelto a disculpar.

Maria Navarro ha mostrado su sorpresa por esa expresión y le ha rogado a Cubero que esos insultos no se vuelvan a dar porque "no se pueden escapar" y porque "no tiene un pase en un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, a lo que Cubero ha añadido: "Lo sé. No tenía que decirlo. Se lo diré fuera de aquí, pero no aquí".

Almeida reta a un concejal de Zaragoza a "tener la valentía" de admitir que lo ha insultado "voluntariamente"

A su llegada a Ifema, Martínez-Almeida ha aseverado que "en política no vale todo, el debate es fundamental, pero a veces desde la izquierda se legitima todo, y se permite hacer una gracieta insultando al alcalde de Madrid. Un insulto que no tiene la valentía de reconocer que lo ha hecho libremente".

"De forma un poco infantil, dice que se le ha escapado. Que tenga la valentía de admitir que lo ha dicho voluntariamente", ha lanzado el también portavoz nacional de los 'populares'.

Considera "gravísimo" que se permita insultar "de forma tan grave y tan grosera y que se hagan estos comentarios". "No seré yo el que diga lo que procede que haga, pero comentarios y políticos como él sobran en la política española", ha lanzado.