La Comunidad no ve justificación para no llevar los residuos de la Mancomunidad del Este a Valdemingómez

La situación del vertedero de Valdemingómez parece estancada. De manera provisional, los municipios de Arganda del Rey y Rivas ya están llevando allí sus residuos ante el lleno del vertedero de Alcalá. El problema es que también quieren llevar allí sus residuos los otros 31 municipios que forman la Mancomunidad del Este, municipios como el de Alcalá de Henares y el de Torrejón de Ardoz. Todo esto ocurre mientras se terminan las obras de la planta de Loeches. Ayer el Ayuntamiento aprobó en el pleno en no permitir que la basura de estos municipios vaya a Valdemingómez pero desde la Comunidad de Madrid no ven justificación para no hacerlo. “No hay justificación técnica ni jurídica que explique el porqué pueden llegar los residuos de Rivas y de Arganda y no los de Alcalá de Henares ni los de Torrejón de Ardoz”, ha argumentado la consejera de Medio Ambiente Paloma Martín.

La consejera ha insistido en que la solución solamente puede venir desde la Mancomunidad del Este que es quien tiene las competencias en la gestión de residuos. Según la consejera, la solución más razonable es la de llevar los residuos de los 31 municipios que forman la Mancomunidad del Este a Valdemingómez. Pero este miércoles, ante la propuesta de Más Madrid de rechazar estos residuos en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular se abstuvo y Ciudadanos votó a favor del rechazo.

De momento, por parte de la Comunidad van a financiar el 50% del coste para hacer nuevas infraestructuras para la gestión de residuos. Van a destinar 450 millones de euros.

Ante la pregunta de si existe riesgo sanitario, la consejera ha afirmado que la Mancomunidad sigue trabajando para buscar una solución excepcional y temporal mientras se termina la planta de Loeches, prevista para 2020.