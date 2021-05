"Chotis en linea" para celebrar San Isidro

Madrid celebra ya las fiestas de su patrón San Isidro. A pesar de la pandemia este año los madrileños van a poder honrar a su santo aunque eso sí, con las medidas sanitarias y de seguridad correspondientes para evitar problemas. Fiestas que han empezado con el pregón de Santiago Segura. Y aunque la fiesta se va a trasladar al recinto ferial de IFEMA hoy se esperan los primeros visitantes de la Pradera y en Las Vistillas. Para pasear y sin aglomeraciones. Todo lo van a vigilar más de 2.200 agentes de Policía Municipal y varios drones. Sobre todo la distancia de seguridad y la mascarilla.

La pradera de San Isidro luce muy distinta a otros años. No hay puestos, no hay atracciones, pero algún nostálgico no ha querido perder la tradición de vestirse de chulapo y bailar unos chotis, eso sí, sin estar pegaos, como José Manuel y sus amigos del barrio. "El Chotis en línea lo hemos inventado nosotros para guardar las distancias de seguridad. Y, bueno, no nos sale mal", nos dice José Manuel

Llevan un ritmo difícil de seguir. Hoy para todos ellos es un especial y por eso, todos estos bailes han sido iniciativa suya. "Como nos cerraron el centro de día y las actividades, nos hemos tenido que buscar la vida", nos cuenta uno de los vecinos entre baile y baile.

Les da mucha pena que la pradera estee sin gente, que no haya ambiente de fiesta: "Antes toda esta calle se llenaban de puestos y, allí, al fondo, se ponían las atracciones".

Aún así, tanto en la pradera como en las vistillas se puede pasear, porque sin Estado de Alarma no lo pueden prohibir. Lo que no puede es estar sin mascarilla y hacer botellón. Tampoco se podrá ir a por el agua bendita como otros años. Aún así, en la colegiata, el Cardenal Osoro, arzobispo de Madrid va a presidir mañana dos misas solemnes: A las 11 y a las 12.30