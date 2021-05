Cerrar el Zendal, adelantar el toque de queda y madrileños racistas: ¿ha hecho la izquierda una buena campaña?

Este martes, la Comunidad de Madrid vivía una jornada electoral intensa e histórica por todo lo que significaba para el tablero político nacional y regional. Ayuso se ha quedado a cuatro escaños de la mayoría absoluta, Vox ya le ha tendido oficialmente la mano, Ciudadanos no alcanza ni un escaño e Iglesias ha abandonado la política tras su resultado en los comicios.

Además, se producía el sorpasso de Más Madrid (la marca de Errejón) al PSOE. De este modo, Mónica García se convertía en oposición directa a Isabel Díaz Ayuso.









Para llegar a este 4M, se ha producido una campaña cargada de reproches, mítines y propuestas. A veces, esos argumentos que proponían los candidatos, han acercado al electorado a algunos partidos aunque también han determinado la decisión final de cada ciudadano. Haciendo un análisis de lo que ha sido este tiempo de campaña, reflexionando sobre las palabras de Mónica García, Ángel Gabilondo o Pablo Iglesias, se pueden ver qué propuestas de cada partido podrían haber alejado a la izquierda de sus electores. Facilitando la victoria de Díaz Ayuso.

ÁNGEL GABILONDO: SUBIDA DE IMPUESTOS Y MORIRSE EN MADRID

Isabel Infantes / Europa Press









El líder socialista en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, señaló que las posibilidades de haber fallecido en Madrid por covid eran un 54% mayor que en el resto de España.

¿Qué libertad es esa que es una libertad para no salvar?



Dijimos que se tomaran medidas antes de llegar a los 300 casos de incidencia acumulada.

??Se nos ignoró ??

?Estamos en 330



??El riesgo COVID en Madrid es un 54% mayor que el medio en ????



?BASTA YA!



?? @equipoGabilondopic.twitter.com/GQHHIbdxmM — PSOE (@PSOE) April 11, 2021









"La libertad no puede ser dejación. Madrid merece un Gobierno serio. No se puede jugar a gobernar, hay que salvar vidas, evitar muertes. Madrid no puede ser pionera en Europa, como región gobernada por la ultraderecha", aseguraba Gabilondo.

Muchos tuiteros y usuarios a través de redes sociales criticaban estas declaraciones: "Habéis ido copiando todas las propuestas de Ayuso", "qué poco profesionales" o "¿Pero es que os creéis que somos idiotas?", eran algunos de los numerosos mensajes sobre estas palabras del candidato socialista. Un dato que se acabó demostrando falso por verificaciones como Newtral.

Respecto a la subida de impuestos, Gabilondo aseguró en COPE lo siguiente: "en dos años no vamos a hacer pagar ni un euro más a los madrileños. Ni en sucesiones ni en nada. Ni un euro más. No vamos a tocar la fiscalidad. El debate sobre los impuestos se debe hacer más adelante y con tiempo".

Esta premisa chocaba con la titular de Hacienda y portavoz del Gobierno, que anunciaba una estrategia económica para el ejercicio 2022. Para ello, Montero indicó que 17 profesores y catedráticos expertos en Derecho Tributario, Economía y Hacienda, asesorarían al Ejecutivo para llevar a cabo la reforma fiscal y los PGE del año próximo.

La ministra de Hacienda aseguró que era necesario ver las conclusiones de los expertos mientras Gabilondo apelaba a la cautela en COPE para hablar de subidas de impuestos.

También propuso en su programa adelantar una hora más el toque de queda (a las 22.00 horas) y adelantar el cierre de la hostelería a cambio de ayudas directas al sector. Algo que sin duda, no convenció a muchos de los dueños de establecimientos que pueden abrir en Madrid hasta las 23.00

EL LENGUAJE INCLUSIVO DE MONTERO Y EL 'MADRID RACISTA' QUE DENUNCIABA EL PORTAVOZ DEL SINDICATO DE MANTEROS





Pablo Iglesias llegaba a esta cita electoral con un claro objetivo: evitar el ascenso de la derecha. Un movimiento que sorprendió, ya que estaba abandonado la vicepresidencia del Gobierno para tratar de presidir la Comunidad de Madrid.

Una de las personas que conformaban su marca era el portavoz del Sindicato de Manteros. Serigne Mbayé concedió una entrevista en El País en la que dijo: "Madrid es muy racista".

Y es que uno de los fichajes estrella de Podemos no dudaba en criticar a los ciudadanos de los que pretendía conseguir el voto: "En el metro pongo las manos siempre en un lugar visible para que vean que no estoy robando. La policía te para y te pregunta, ‘¿llevas marihuana?’. Nos acosan constantemente", denunciaba.

También es preciso recordar las palabras de Irene Montero, ministra de Igualdad, en un acto de precampaña de Unidas Podemos para que Iglesias ganara escaños en la región. Con el lenguaje inclusivo por bandera, decía esto:

Irene Montero y el lenguaje inclusivo. Vaya manera de hacer el ridículo.



“Hijo,hija,hije...niño,niña,niñe”



Su ministerio nos cuesta 451 millones de euros,euras, eures. pic.twitter.com/FYZ3u7fD63 — Toni Cantó (@Tonicanto1) April 17, 2021

Cientos de comentarios negativos sobre esa terminología inventaba que empleaba la titular de Igualdad y la afirmación velada de la ministra que, con su forma de hablar, parecía indicar que los españoles no hablan del modo correcto al no utilizar sus términos. Además de no encontrar muchos de sus críticos la urgencia en adoptar el lenguaje inclusivo con la crisis del coronavirus dejando a tanta gente por el camino.

HOSPITAL ISABEL ZENDAL Y SU CIERRE

El Hospital Isabel Zendal también ha formado parte de la campaña electoral siendo objeto de disputa. ¿Qué ocurriría con él?

El PSOE indicó que no cerraría el hospital para no dilapidar el dinero invertido y su idea era convertirlo en un centro público con "una plantilla estable y con buenas condiciones laborables".

Según aseguraron a COPE fuentes de Más Madrid, el Zendal nunca debió abrirse, ya que no alivió la presión hospitalaria, pero se negaban al cierre porque "sería absurdo no intentar aprovechar los 150 millones empleados". Críticas a un hospital público de una lista encabezada por una médico.

Iglesias apostaba por cerrarlo si alcanzaba la presidencia de la Comunidad porque "no es compatible con un Gobierno que tenga coherencia y decencia". Tal y como afirmó el exvicepresidente del Gobierno, se optó por "la segregación, privatización y por un modelo hospitalario que tiene que ver con la propaganda que con la democracia".

Premisas y argumentos que podrían haber decantado la balanza a la victoria de Isabel Díaz Ayuso con 65 escaños.