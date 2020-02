¿Se celebrará el MadCool del 2021 en Madrid?

El festival MadCool llegó a Madrid en el 2016 y desde entonces no ha dejado de celebrarse en la capital. Es uno de los macrofestivales más importantes de la ciudad. Durante estos cuatro años el festival ha pasado por varios puntos de la ciudad. En el año 2018 decidieron trasladarlo al recinto de Valdebebas- Ifema. Pero parece ser que será el último año que se celebre en este recinto, e incluso en la capital. La ampliación de Ifema ha obligado que el festival no se haga el próximo año. El motivo, piden un lugar más amplio y con una estabilidad para el macrofestival, desde la organización buscan trabajar con plenas garantías. Pero ¿Qué supone para Madrid este festival? Supone dinero y empleo. MadCool es un gigante económico, el más grande en cuanto a volumen de negocio en la música en directo. En estos cuatro años ha generado muchísimo dinero, un total de 174.000 millones de euros y no solo eso, ha creado 12.400 empleos. ¿Cuántas personas han visitado el festival? 663.000, siendo 200.000 procedentes de cien países distintos. Desde el Ayuntamiento y como ha comunicado el alcalde, José Luis Martínez Almeida, están buscando otros tres recintos que se ajusten a este festival, para que pueda quedarse en la capital. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente ha asegurado mediante redes sociales “Valladolid estaría encantado de acoger un festival de esa importancia, además habría que cambiar el nombre¿qué tal Vad Cool?" Por el momento, esto no afecta al MadCool de este año, que se celebrará aquí y abrirá sus puertas del 8 al 11 de julio. Ya se conocen los artistas que acudirán a la cita este año: Billie Eilish, Taylor Swift, The Killers, entre otros. Una de las cuestiones es...¿dónde se celebrará en el 2021? ¿Madrid o Valladolid?