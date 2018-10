Carmena podría retrasar la entrada en vigor de la APR 'Madrid Central'

La Alcaldesa de Madrid Manuela Carmena podría estar planteándose el aplazamiento de la entrada en vigor de Madrid Central durante unos días más allá del 23 de noviembre para que no coincidiera con el Black Friday. Es lo que ha asegurado a COPE el portavoz de CEIM Francisco Aranda, después de que Carmena se reuniera a primera hora de la tarde de este miércoles con el Presidente de la Patronal Madrileña. Una reunión en la que no estaba la delegada de Movilidad, Inés Sabanés, que durante estos meses ha asegurado una y otra vez que la entrada en vigor el próximo 23 de noviembre no se iba a retrasar.



El Presidente de CEIM , Juan Pablo Lázaro le ha planteado a Carmena un Decálogo de Movilidad Sostenible que incluye una serie de propuestas consensuadas con todos los sectores empresariales a los que afecta directamente el Plan Madrid Central. Son 10 propuestas, en las que ellos aseguran estar de acuerdo en mejorar la movilidad y el medio ambiente pero pidiendo que sea compatible con la actividad comercial y la vida en el centro de Madrid. Entre las propuestas, la flexibilidad de la entrada en vigor evitando que coincida con periodos de alta actividad económica, flexibilidad en el horario de acceso a estas zonas restringidas, un plan de infraestructuras de puntos de recarga o reforzar el transporte público.



Son numerosas las quejas que ha recibido el consistorio de Madrid sobre esta APR. Hace una semana se creaba la plataforma de afectados de Madrid Central que recogía firmas para pedir también una mayor flexibilidad.