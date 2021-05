Campamentos de verano: preparados para un verano más cercano a la normalidad

El año pasado muchos campamentos de verano decidieron no abrir por la situación de incertidumbre pero este año parece que se van a acercar más a la normalidad y se preparan para el inicio de una campaña con más medidas de seguridad. Aunque más tarde de lo habitual, ya están recibiendo reservas y muchos prevén colgar el cartel de completo.

Es el caso del Centro Educativo Internacional El Jarama. Su director Víctor Manuel Rodríguez cuenta a COPE que “hay mucha demanda y se nota el interés porque los niños vayan recuperando la normalidad”. Prevé un verano con el campamento lleno y que incluso alguna solicitud “se quede fuera”.

En este campamento de Talamanca del Jarama, a orillas del río, retomarán la actividad el 27 de junio hasta finales de agosto. Lo harán después del parón del verano pasado “porque la situación era más difícil que ahora, no se sabía bien lo que iba a pasar”, cuenta Víctor. Ahora han tomado una serie de medidas como reducir el aforo al cuarenta por ciento y recortar fechas y duración de los campamentos. “Antes era de dos semanas y las hemos reducido a dos, al principio del campamento se hará una PCR tanto a niños como a adultos y haremos una especie de autoconfinamiento de una semana durante la que no saldrá nadie, ni niños ni adultos”, explica. Serán grupos burbuja que solo se relacionarán entre ellos, con mascarilla y distancias de seguridad. “También en los dormitorios donde hay que guardar una distancia de metro y medio entre las camas, y en los baños”, uno para cada grupo burbuja.

El objetivo es “primero que los niños disfruten, tengan una experiencia positiva y se reconecten con la naturaleza y al mismo tiempo que niño que llegue acabe el campamento, que no haya sustos, que no haya confinamientos y que no haya positivos”.

Después de un año que “ha sido duro” a las actividades habituales de este campamento, también granja escuela, como pastoreo, cuidado de animales, elaboración de productos artesanales, actividades de multiaventura, canoas en el río Jarama o la piscina, también se prestará atención a las relacionadas con el apoyo emocional, “especialmente orientadas a los adolescentes y en aspectos como ayudar a afrontar las frustraciones en un año que ha sido duro y con falta de relaciones sociales”, explica el director del campamento.

La apertura y la gran demanda de plazas permitirá también que puedan contar con los cuarenta empleados que han estado en ERTE.

El reto, dice Víctor, es darles a los chicos la experiencia de estos campamentos que tanto les gustaba, con la situación actual. “No será como antes del Covid, pero intentaremos que sea lo más parecido”.