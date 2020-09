El barrio del Pilar gana el premio al mejor barrio de España

Hoy es un buen día para los vecinos del barrio del Pilar, y no es para menos, ya que va a recibir el premio a mejor barrio de toda España. La revista británica Time Out publica cada año un ranking, “City Life Index”. que incluye los cincuenta mejores barrios del mundo. Los datos se obtienen a través de una encuesta que se realizan a más de 15.000 personas. Este año le ha tocado a este barrio madrileño de unos 50.000 vecinos. El motivo es la solidaridad que han demostrado sus vecinos desde los primeros meses más duros de la pandemia hasta ahora. Los pequeños comercios y locales se han volcado enormemente con las familias más vulnerables y prueba de ello es que más de 100 establecimientos no han parado de recoger alimentos para distribuir a las personas más afectadas. Además de un premio, es también un reconocimiento a una acción solidaria. Y también se galardona la sostenibilidad y la innovación, ya que muchos de estos comercios se han reinventado y han creado páginas web de sus negocios. “Hemos sido bastante solidarios, desde un tipo de tienda como puede ser esta de productos de peluquería como una tienda de arreglar zapatos. Entiendo el premio.” Ana es una de esas personas que conoce bien el barrio. Lleva viviendo aquí toda la vida y también conoce la labor solidaria de los comercios. Ella es dueña de una tienda de productos de peluquería y también ha echado una mano a las familias que más han sufrido la crisis económica. Como ella, muchos otros se sienten orgullosos. Es el caso de Alicia, que considera que la gente que vive aquí se merece sin duda el premio. Tal y como nos ha contado, el barrio lo hace la gente. Madrid suele tener éxito en este ránking. Este no ha sido el único barrio madrileño que se ha hecho con este premio. Es el segundo año consecutivo que ocurre. En 2019, Embajadores era considerado el mejor barrio de España y además, ocupaba el noveno puesto mundial.