El ayuntamiento revoca 480.000 multas de Madrid Central

El ayuntamiento de Madrid ha decidido revocar las multas que se quedaron en el aire después de que el Tribunal Supremo anulara Madrid Central por defectos en su forma de tramitación. Esto ocurrió el 10 de mayo de 2021. Las sanciones que se pusieron desde que el recurso entró en trámite hasta que se dictó la sentencia, entraron en tierra de nadie. Esas, y aquellas cuyo pago no había finalizado, han quedado anuladas.

En total son 478.909 multas: 274.974 firmes, 184.209 que habían presentado alegaciones y todavía no tenían resolución, 19.726 denuncias por accesos indebidos y 455 expedientes que se habían abonado de forma parcial. Son 43 millones de euros que el ayuntamiento no va a recibir.

No va a devolverse el importe de ninguna multa que ya se haya cobrado; solo se anulan las que todavía no se habían pagado. Si se ha abonado una sanción de forma parcial, el infractor podrá recurrirlo a los tribunales, pero será decisión de cada uno devolver o no esa mitad.

El 13 de septiembre entró en vigor la nueva norma de Distrito Centro del gobierno de Martínez Almeida que sustituye al Madrid Central de Manuela Carmena. Desde el 11 de octubre está en fase de preaviso, es decir, solo se multa a los conductores si los agentes de la policía denuncian, en ese momento, la infracción. Las cámaras, y por tanto, las sanciones, empiezan el 11 de diciembre. Solo pueden circular por Distrito Centro los coches con etiqueta 0 y ECO. Los B y C pueden entrar únicamente si van a aparcar.