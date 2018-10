El ayuntamiento de Madrid deniega las ayudas a las familias numerosas

Viajar con varios niños en transporte público, sobretodo cuando son muy pequeños, es una tarea difícil, pero a veces también imposible. María Menéndez presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Madrid ha explicado que no se puede subir a un autobús con una sillita de niño si es gemelar. Tampoco si es sencilla y coincide con una silla de ruedas.

Por eso pidieron al Ayuntamiento algún tipo de facilidad para acceder en vehículo privado. Aunque en un principio se comprometió con ellos, ahora por sorpresa la respuesta ha sido no. También solicitaron al ex delegado de Hacienda Carlos Sánchez Mato una bonificación para pagar el IBI en el tercer tramo del impuesto, es decir a partir de los 400.000 euros de valor catastral. Los dos primeros tramos están subvencionados. Mato lo rechazó por razones ideológicas. Menéndez ha explicado que el valor catastral sube conforme al tamaño de la vivienda y las familias que tienen 4 o 5 o más hijos se ven obligadas a comprar una casa grande. Añade que en la capital no se encuentra una vivienda grande por menos de 400.000 euros.

Explica Menéndez que en la empresa Municipal de la Vivivienda y Suelo les llegaron a decir que pusieran literas y que dejaran de pedir.