La Archidiócesis de Madrid presenta la reedición del 'Códice de los milagros de San Isidro'

La sala capitular de la catedral de Santa María Real de la Almudena ha acogido la presentación de la nueva edición del célebre Códice de los Milagros de San Isidro. Se trata de un escrito que data del siglo XIII y que recoge el testimonio del culto inmemorial que la ciudad de Madrid ha profesado a su patrón, incluyendo descripciones de hechos de su vida como cinco de los milagros que se le atribuyen.

Un acto que se enmarca en el Año de San Isidro y que ha contado con la presencia del mediavalista Tomás Puñal, que ha realizado las tareas de transcripción, traducción y estudio codicológico actualizados, el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, y María Teresa Fernández Talaya, presidenta del Instituto de Estudios Madrileños. También estaba prevista la presencia del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, pero finalmente no ha podido acudir por problemas de agenda.

San Isidro, un modelo para los madrileños

Un códice cuya última edición era de 1993 y que, tal y como ha señalado Tomás Puñal, necesitaba de un nuevo revisionado: "He corregido algunas cosas que consideraba que había que corregir y he añadido nuevos datos, incluyendo novedades que ha habido en los estudios codicológicos durante los últimos 19 años". Además, también ha querido destacar la dificultad de este trabajo que le ha llevado casi dos años: "Ha sido bastante laborioso. Desde luego lo más complejo ha sido revisar toda la transcripción y hacer la traducción, ya que he tenido que modificar varios detalles con respecto a la última edición.

Por su parte, Carlos Osoro ha querido poner en valor la figura de San Isidro para la ciudad de Madrid: "La fuerza de la fe cristiana en esta ciudad entro de una manera singular a través de él. Su manera de ser la acogimos y ha diseñado las relaciones de todas las personas que viven aquí". El arzobispo cree que esta reedición del códice llega en un buen momento, ya que la forma de ser del santo es algo que debería imitar la sociedad actual: "Aprender a mirar al prójimo, que es lo que hizo San Isidro atendiendo a todos los paisanos de su tiempo, es esencial en la actualidad".