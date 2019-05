Almeida promete reducir las multas de 90 a 50 euros.

El candidato del Partido, Jose Luis Martinez Almeida cree que no es normal que los madrileños tengamos que pagar 90 euros porque aparquemos mal en la zona SER o porque entremos sin querer en una zona de acceso restringido. Por eso ha anunciado que si llega a ser alcalde, esas multas pasaran a ser de 50 euros, que si pagamos pronto se convierten en 25. Además para aquellos conductores que no realicen ni una sola infracción durante 3 años, Almeida les ha prometido una bonificación del 30 por ciento en el IVTM. Y si en dos años no cometemos tampoco ninguna, la primer infracción se quedará en un simple apercibimiento .

Y hablando de multas y de coches, reproche para la alcalde Manuela Carmena y su vehículo, que dice según confirmo ella es muy antiguo, no cuenta con etiqueta medioambiental y quiere venderlo. Dice el candidato del PP que mucho pedir al resto pero ve poco compromiso medioambiental por parte de Carmena, nada de venderlo, hay que mandarlo al la chatarra.

También ha criticado a la alcaldesa por el proyecto Madrid Nuevo Norte. Señala que no quiere llevarlo a pleno extraordinario para que a 4 días de las elecciones no se escenifiquen las diferencias que existen en la izquierda. Y por eso añade, que para evitar que el Ayuntamiento se convierta en la casa de los líos, es muy importante que el centro derecha salga a votar el domingo.