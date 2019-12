Agua gratis en los bares de Madrid

Más Madrid ha presentado una Proposición No de Ley en la Asamblea de Madrid para que los bares ofrezcan jarras de agua gratis a todo el que lo desee. Una práctica habitual en muchos establecimientos de la región, pero que, muchas veces, depende de la buena voluntad del camarero o del dueño del bar. Con esta propuesta quieren hacer este acto obligatorio. Algunos dueños como Jesús, del bar La Figal en Argüelles, nos han explicado que el coste que pagan de agua ya es muy elevado: “La verdad es que a nosotros sí nos cobran el agua, aunque se la demos a todo el mundo, nos cobran una cantidad considerable todos los meses, ¿Cuál es el precio de una jarra de agua? Habría que hablar mucho de ese tema”.

Otros restaurantes no ven la propuesta ni bien ni mal, porque llevan haciendo esta práctica toda la vida. “La gente que viene a comer y quiere una jarra de agua la tiene gratis, incluso si no van a consumir y piden un vaso de agua también se les da. El agua no se le puede negar a nadie”, ha contado Cristian del bar Enoc en la Plaza de Cibeles.

Una de las primeras reacciones también ha sido la de la Asociación Hostelería Madrid que considera que este servicio es una cortesía que tienen los locales con los clientes y que de la misma forma que el Ayuntamiento instala baños públicos en las calles, "es su responsabilidad ofrecer agua potable a los viandantes”, por ejemplo, mediante fuentes públicas. “La propuesta no distingue entre los clientes y no clientes, el agua no es gratuita para los establecimientos, tiene el coste del servicio del camarero, coste del Canal de Isabel II, de la limpieza de los vasos, del detergente, etcétera”, ha explicado Juan José Blardony, director de la asociación.

Ofrecer una jarra de agua gratis también se haría extensible a edificios públicos como hospitales o colegios. Desde Más Madrid, argumentan que así se reducirían los envases en los océanos.