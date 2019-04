Agua y fuego en el cartel de la 78º Feria del Libro de Madrid

Una mujer joven sujeta un libro envuelto en llamas mientras en su camiseta aparece impresa la famosa ola japonesa de Hokusai de hace más de 150 años. Todo un homenaje a los lectores que visiten el Parque del Retiro, un año más el bosque de las palabras entre el 31 de mayo y el 16 de junio. La ilustradora Sara Morante ha recibido el encargo de crear el atractivo cartel de este año y subraya que “las llamas del cartel hacen referencia a la distopía de Ray Bradbury Fahrenheit 451, de 1953, que el director francés François Truffaut llevó al cine. Los libros están prohibidos y la sociedad se asfixia bajo un régimen autoritario. Sin embargo, hay un reducto de libertad simbolizado en unos lectores que memorizan las historias y que representan la esperanza”.

Además, la Fundación Once se suma en esta ocasión a la Feria del Libro de Madrid que será la más inclusiva y accesible de la historia. El domingo 9 de junio se sorteará un cupón de la Once muy especial con la imagen del cartel de la Feria. Carmen Bayarri, responsable del servicio bibliográfico de la Once, asegura que “estamos especialmente satisfechos de poder sumar nuestro mejor papel, este cupón a esta gran iniciativa. Cinco millones y medio de cupones recorrerán toda España con la imagen de la Feria del Libro”.

Por su parte, el director de la Feria del Libro madrileña, Manuel Gil, ha señalado que habrá muchas sorpresas esta primavera en el Retiro, incluidos algunos eventos de repercusión internacional. El próximo 23 de mayo se abrirá el cofre de los tesoros de esta Feria del Libro para todos.