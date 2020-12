Adiós a siete semanas de confinamiento en Guzmán el Bueno

Desde el pasado 26 de octubre, la zona básica de salud de Guzmán el Bueno se encontraba con límites a la movilidad y otras restricciones. Tras conseguir reducir la tasa de contagio por cien mil habitantes a la mitad, se ha levantado el confinamiento este lunes a esta zona de Chamberí, delimitada por calles como Alberto Aguilera, Princesa, Fernando el Católico, San Bernardo y Conde Duque. Los vecinos lo celebran con una serena alegría y alivio.

“La situación ha llegado a agobiarnos”, nos cuenta Rafaela, una simpática dominicana que cuida de una mujer de 103 años en este corazón de Chamberí. “No sabes ya qué hacer y te da tristeza estar tanto tiempo metida en casa. Salir ahora y ver gente en la calle alegra bastante. A ver si el año que viene mejora la situación si Dios quiere. No queda más remedio que confiar en Dios”, asegura Rafaela.

A Juan, vecino también de esta zona de Guzmán el Bueno, se le ha hecho largo el confinamiento, sobre todo por sus hijos: “Con los niños termina resultando pesado no poder salir para moverse por donde uno quiere”. Pero Juan le quita hierro a lo vivido. “Es una etapa y esto va a pasar en algún momento. Ahora lo que más me apetece es salir a dar un paseo por el centro o a la sierra de Madrid”.

A Esther no se le ha hecho tan claustrofóbico el confinamiento porque tenía justificante para trabajar y ha salido todos los días de estas siete semanas: “La verdad es que hoy no he parado. Me he tirado toda la mañana haciendo cosas pero hemos recuperado una gran sensación de libertad y todo parece mucho mejor que estos días de atrás. Pero bueno, al final tampoco es tan grave. Lo que se puede hacer se hace y lo que no ya se hará”. Esther se abona a la sabia teoría del prisa no tenemos y tarde no es.