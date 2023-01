Un tráiler conduce de esta forma y provoca el terror entre el resto de coches: "El final es increíble"

Las distracciones son el motivo de la mayor parte de los siniestros en carretera. Es por ello que la Dirección General de Tráfico (DGT) trabaja continuamente para actualizar las normas y tratar de reducir la siniestralidad, los accidentes e incluso la mortalidad en la vía.

Sin embargo, no siempre son las distracciones los mayores peligros al volante. A veces, los conductores realizan unas maniobras temerarias que provocan el temor del resto de personas que van al volante de sus vehículos. Las causas pueden ser diversas, pero los resultados pueden llegar a ser los mismos: accidentes, sustos e incluso lesiones. Lo sorprendente es que existen vídeos que prueban las conductas tan

El camión del miedo

Un vídeo difundido en Twitter ha mostrado cómo un tráiler de gran tamaño obstaculizaba el paso a los vehículos que intentaban rebasarle tanto por la derecha como por la izquierda.

Tal era su imprudencia que incluso llegaba a cerrar el paso a otros camiones de gran tamaño. Todo ello mientras iba a gran velocidad. El final del vídeo es la conclusión inevitable de una acción de este tipo, puedes verlo aquí:





La reacción de los usuarios no se hizo esperar. Uno de ellos recalcó que esta era "el ejemplo de lo que no hay que hacer". Un chico puso el foco sobre lo "peligroso" que era esa acción: "Qué hace ese camión". Otro recalcó el desenlace del vídeo como "el final es increíble", aunque otros no se preocupaban en absoluto: "Se lo ha ganado a pulso".





Estas enfermedades podrían hacerte perder el carné

Para evitar accidentes de tráfico, la DGT ha creado una lista en la que se mencionan las enfermedades con las que no se puede conducir. Con lo cual, las personas que padezcan alguna de ellas no tendrán permiso para sacarse el carné o renovárselo, a no ser que dispongan de un informe realizado por su médico especialista que le verifique que sí es apto para la conducción. Estas enfermedades se engloban en nueve categorías: cardíacas, vasculares, endocrinas, psiquiátricas, neurológicas, digestivas, respiratorias, oncológicas, crónicas y degenerativas.

Enfermedades respiratorias

Apnea del sueño : con un informe positivo del médico, será posible su renovación durante un período de tres años.

: con un informe positivo del médico, será posible su renovación durante un período de tres años. Disnea permanente en reposo o de esfuerzo leve: la prohibición de renovar será permanente.

Enfermedades digestivas

Trasplante renal : deben haber pasado como mínimo seis meses desde la operación.

: deben haber pasado como mínimo seis meses desde la operación. Nefropatía con diálisis: posibilidad de sacar o renovar el permiso de 1 a 10 años.

Enfermedades neurológicas

Crisis o pérdida de conciencia: si ha ocurrido durante el último año, es imposible que se renueve.

o pérdida de conciencia: si ha ocurrido durante el último año, es imposible que se renueve. Epilepsia : vigencia de 1 a 10 años.

: vigencia de 1 a 10 años. Accidente isquémico transitorio: hasta un año de ampliación con un informe favorable.

Enfermedades vasculares

Disección : tras un plazo de seis meses desde la operación, se podrá renovar de 1 a 2 años.

: tras un plazo de seis meses desde la operación, se podrá renovar de 1 a 2 años. Aneurisma de grandes vasos: en caso de que no exista peligro de rotura de vasos sanguíneos se podrá hacer una renovación de 1 a 10 años.

Enfermedades oncológicas

Trastornos oncohemáticos : no debe haber alteraciones graves. Entonces, se podrá renovar durante un año.

: no debe haber alteraciones graves. Entonces, se podrá renovar durante un año. Dolencias oncológicas: el individuo debe estar sin ninguna dolencia ni tratamiento para poder renovar el permiso. En dicho caso logrará una renovación de entre 1 y 5 años.

Enfermedades psiquiátricas



Salvo que el paciente tenga un trastorno leve y tenga un informe médico que lo avale, estará incapacitado para conducir.

Demencia y Trastorno de ansiedad.

Trastorno de la personalidad.

Depresión.

Trastorno del sueño.

Trastorno Obsesivo Compulsivo.

Trastorno del desarrollo intelectual.

TDH.

Dependencia del alcohol y/o drogas.

Enfermedades endocrinas

Hipotiroidismo y paratiroides : podrá renovarse entre 1 y 10 años.

: podrá renovarse entre 1 y 10 años. Diabetes mellitus insulinodependiente: renovación entre 1 y 5 años.

Enfermedades crónicas y degenerativas

Todas las siguientes enfermedades son incompatibles con la conducción.

Alzheimer.

Esclerosis lateral amiotrófica.

Temblor esencial.

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Distrofia muscular.

Osteoporosis.

Parkinson.

Artritis reumatoide.

Enfermedades cardíacas