Un conductor de autobús alza la voz sobre los cinturones de seguridad de los pasajeros

Escucha las palabras de Juan, conductor de autobús. Corrobora en los micrófonos de COPE Castilla-La Mancha que es fundamental la colaboración de la ciudadanía. “Una vez en marcha, nuestro trabajo es poner los cinco sentidos en la circulación. No podemos mirar por el espejo y comprobar si los pasajeros llevan puesto el cinturón de seguridad. Es responsabilidad de cada uno”.

A la hora de viajar en autobús se piensa que todas las obligaciones con respecto a la seguridad vial corresponden al conductor y no es cierto: los pasajeros también tienen su responsabilidad y sus normas que cumplir.





¿Estamos obligados a llevar el cinturón de seguridad en el autobús?

Lo primero que tenemos que tener claro, es que el conductor es la máxima autoridad y responsable último de la seguridad del autobús, al que puede acompañar otro encargado de vehículo, por lo que siempre tenemos que hacer caso a sus indicaciones especialmente en casos de emergencia.

Si a indicaciones del conductor debemos abandonar el autobús, lo haremos lo más rápidamente posible, pero sin hacerlo precipitadamente, empujando al resto de los pasajeros. Para lo cual deberemos, previamente localizar la puerta más cercana y evacuar el autobús dando preferencia a los pasajeros que estén situados más cerca de la puerta. Un error muy típico en estas ocasiones es entretenerse en recoger el equipaje de mano y entorpecer la salida del resto de pasajeros. Lo más importante es evacuar rápidamente el autobús sin entretenerse, recoger los enseres personales debe ser lo menos importante. Una vez fuera del autobús es conveniente retirarse del mismo al menos 30 metros.





En el supuesto de que el autobús haya sufrido un accidente y esté volcado sobre las puertas de salida, la evacuación debe hacerse por las puertas y ventanas de emergencia o la trampilla del techo. Si están cerradas y no se pueden abrir manualmente, deberemos romperlas con el “martillo de emergencia” procurando retirar todos los cristales para evitar cortarnos con los mismos.

Si el conductor después del accidente, está inconsciente y no puede dar las órdenes oportunas para la evacuación la haremos sin sus instrucciones pero siguiendo las indicaciones anteriores. No obstante tenemos que hacer algunas operaciones que le corresponderían a él como por ejemplo: pulsar el botón de apertura de emergencia de las puertas, pulsar el mando central de emergencia que apaga el motor o si es necesario, poner el freno de mano. Procurar que no cunda el pánico procurando tranquilizar a los pasajeros más nerviosos. Pensar reduce el pánico, por lo tanto pensemos cuales deben ser los pasos a seguir.





Qué debemos tener en cuenta al montar en autobús

Por todo ello, cuando montemos en el autobús, deberemos localizar:

El interruptor de apertura automática de puertas situado en el exterior e interior del vehículo.

La situación de las puertas y ventanas de salida de emergencia.

Localización del “mando central de emergencia”.

Situación del "martillo de emergencia".

Localización del extintor de incendio y el botiquín de primeros auxilios.