Trámites multas pandemia

Desde que comenzó el primer estado de alarma en marzo de 2020 se han interpuesto más de 100.000 multas en Madrid, la mitad de ellas en este segundo estado de alarma, desde el pasado 25 de octubre. Pero solo se han cobrado unas 2.000, apenas el 2 por ciento, todas correspondientes al primer estado de alarma.

La mayoría de las 50.000 sanciones impuestas desde octubre, unas 12.000, son por reunirse más de 6 personas, otras 11.000 por hacer botellón y casi 8.000 por participar en fiestas ilegales. Pero de momento tampoco no se ha cobrado ninguna. Y es que es un proceso lento, argumentan desde el Ayuntamiento y la Comunidad y también desde bufetes como Letradox Abogados. Mercedes de Parada cuenta a COPE que están recibiendo ahora “las que se pusieron en marzo o abril de 2020 que son las que se han empezado a notificar”. En cuanto a las que se han puesto en los últimos meses “hasta que se tramite y notifiquen al interesado y éste decida o no recurrirlas van a pasar unos meses”.

Un proceso lento que se puede prolongar hasta un año. Sobre todo porque muchas multas se recurren al considerar que no tienen base jurídica porque en el primer estado de alarma “hubo cierto vació legal en algunas cuestiones y el cauce por el que se llevó de desobediencia no es así”, asegura de Parada, “porque en la mayoría de los casos no se estaba desobedeciendo a la autoridad, han infringido una contravención del estado de alarma pero no a la autoridad como tal”. Por eso, recomiendan “examinar cada caso concreto” para analizar si es posible o no presentar un recurso.

El Ayuntamiento se encarga de tramitar las multas del primer estado de alarma, en base a la ley de seguridad ciudadana. Desde julio de 2020 se tramitan por incumplimientos sanitarios y se encarga la consejería de sanidad que ante el volumen de denuncias ha recurrido a una empresa externa para tramitarlas.