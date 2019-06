¿Qué opinan los madrileños de reconvertir Madrid Central?

Tiempo de lectura: 1



La llegada del nuevo alcalde popular de Madrid, José Luis Martínez Almeida, promete reconvertir Madrid Central. De entrada, el 1 de julio se dejará de multar. En la calle hay opiniones para todos los gustos. “Me encanta venir y últimamente se me quitaban las ganas porque cada vez que venía me costaba un dineral”, ha comentado uno de los viandantes. “Yo prefiero que se mantenga Madrid Central, trabajo en el centro, vivo fuera pero me parece que es lo lógico y la evolución natural de cualquier ciudad europea”, ha declarado una madrileña.