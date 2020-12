Pedro, responsable de una tienda de ropa en Gran Vía

“Ni por asomo ha sido lo que era este puente en ventas”. Son las palabras de Alfonso, encargado de una zapatería en la calle Carmen, con las que resume lo que ha sido el puente más largo del año para los comercios del centro de la capital, muy lejos de lo que esperaban.

“Ha habido mucha gente paseando, pero pocas ventas”, explica Alfonso, que cuenta a COPE que desde el inicio de la pandemia han perdido “el 80 por ciento de las ventas y el puente ha sido como un día de entre semana antiguo”, sin apenas hacer caja.

Y es que a pesar de que ha habido movimiento en las calles, se ha echado en falta el 60 por ciento de las visitas que llegaban con el turismo, tanto nacional como extranjero. En la calle Preciados, tiendas como Sport 2000, han vendido un 70 por ciento menos, explica a COPE, Beatriz, gerente de esta tienda de ropa. “Ha habido mucha menos gente y por las tardes la tienda ha estado vacía, algo impensable en un puente como éste”. Beatriz asegura que las medidas tomadas en el centro para evitar aglomeraciones “están perjudicando a los comerciantes” porque entre las cinco y las seis de la tarde “empiezan a cortar y ya no se vende, ya no entra gente en la tienda porque ponen un cerrojazo en la calle Preciados y la calle Carmen y aquí no hay más gente que en Gran Vía, en Fuencarral, en Arenal o en todas esas calles”. “No hay gente en las calles, no hay aglomeraciones y están haciendo un daño brutal”, asegura.

Un poco mejor han ido las cosas en Gran Vía. Pedro, responsable de una tienda de ropa cuenta que “el viernes,

sábado y domingo ha ido bien, aunque no para tirar cohetes, pero el lunes y martes ha sido horrible, estamos bajando un 75 por ciento en ventas”. En un negocio que, explica, viven de turismo “en un 80 por ciento tanto del turismo nacional como internacional así que este puente era muy importante para nosotros, muy fuerte en ventas y lo hemos notado muchísimo”.

Ahora los comercios tienen la esperanza puesta en la campaña de Navidad “aunque con mucha incertidumbre”, coinciden.