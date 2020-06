Pasajeros denuncian que no se les toma la temperatura al aterrizar en Barajas

Los aeropuertos españoles recuperan desde este lunes poco a poco la normalidad después de tres meses de bajísima actividad por el estado de alarma. Las operaciones siguen, pese a todo, en níveles muy inferiores a los de días de verano en cualquier otro año. Supuestamente, todos los pasajeros que llegan a aeropuertos españoles tienen que someterse a tres diferentes controles para evitar que el coronavirus vuelva a coger fuerza. En concreto, los viajeros deberán rellenar un documento con los datos de localización y con información sobre si han pasado la enfermedad del Covid-19. Además, deberán pasar un control de temperatura y otro visual. Si el pasajero no supera uno de los tres, es evaluado por un médico. Sin embargo, COPE ha podido comprobar que no se está tomando la temperatura a los viajeros que están aterrizando este lunes en el aeropuerto madrileño.

Es el caso de Luis, que ha llegado a Barajas en un avión procedente de México y no le han tomado la temperatura. "Los controles no han sido estrictos. Sólo nos han tomado la temperatura al salir de México. Aquí en España, no", decía una vez que pisaba la terminal.

Algunos visitantes se quejaban también este domingo, primer día sin restricciones de movilidad, de la suavidad de las medidas sanitarias en Barajas. Los que proceden de vuelos internacionales protestan porque los controles son muy laxos. Los que lo hacen desde vuelos nacionales, como Manuel, procedente de Palma de Mallorca, lamentaban la falta de control en origen y en la llegada a Barajas. "Hemos llegado, cogido la maleta y punto", reconocía a COPE.